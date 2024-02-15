Поссорились из-за аварии: в Москве стрелялись охрана мафиози из так называемой "ДНР" и боец ММА

В российской столице вечером 14 февраля возникла перестрелка. Оказалось, что друг в друга стреляли боец ММА и охрана "чиновника" из так называемой "ДНР".

Перестрелка произошла на улице Плющиха – то есть недалеко от центра города. Причиной стала авария двух автомобилей.

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Детали стрельбы

В центре Москвы вечером 14 февраля произошла перестрелка между охраной дочери "почетного президента Федерации бокса ДНР" Армена Саркисяна – Эмилии и бойцом ММА Расулом Очаевым. Отмечается, что первым начал стрелять именно Очаев.

Российские паблики пишут, что причиной конфликта стало ДТП – они оформляли аварию, но возникла перепалка. Отмечается, что Эмилия Саркисян попросила отца "помочь ей", и на место приехали его вооруженные охранники. После этого началась перестрелка. Отмечается, что российские силовики быстро задержали нарушителей. Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".

Место перестрелки охраны и бойца ММА в Москве / российские СМИ

Армен "Горловский" Саркисян известен как криминальный авторитет из круга донецкой мафии времен Януковича. Он был назначен "смотрящим" за тюрьмами на временно оккупированных территориях Украины.

По предварительным данным известно о трех пострадавших. Сейчас боец ММА Очаев находится в больнице с ранениями. В его бедре застряла пуля. Кроме этого в медучреждение попали двое охранников Саркисяна.

Беззаконие на оккупированных территориях