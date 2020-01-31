18:05
31 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Воскресение" Верховного правителя. Приятный сюрприз для Путина
      Вєсті Кремля
      22:28, 30 января
      Вести.UA: Эпический бой за кресло мэра Киева. Мушкетер Дубинский
      Вєсті.UA
      21:04, 30 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Стрельба и взрыв в Харькове: в Нацкорпусе прокомментировали инцидент

      95 Читати новину українською
      Место инцидента в Харькове / пресс-служба Нацполиции

      Днем 30 января возле Областного Дома ребенка в Харькове произошла стычка с участием двух десятков вооруженных лиц. Во время инцидента звучали выстрелы и произошел взрыв. В соцсетях сообщали о раненом, которого неизвестные вывезли с места происшествия на белом автомобиле.

      Этот человек – по версии соцсетей, – член "Нацкорпуса" Сергей Величко. Однако в политической силе отрицают свою причастность к событиям. Об этом рассказала секретарь городской организации партии в Харькове Анастасия Русанова в комментарии Укринформу.

      Основное: Стрельба и взрыв в Харькове: полиция ввела план перехват – что происходит

      Партия не имеет никакого отношения к драке и взрыву возле Дома ребенка. Информация, распространяемая в СМИ и некоторыми работниками правоохранительных органов, недостоверна,
      – уточнила женщина.

      В то же время, Русанова добавила: если на месте происшествия были замечены некоторые активисты, то это их личный выбор.

      Что еще известно о стрельбе и взрыве в Харькове:

      • В Харькове ввели план перехвата "Сирена", разыскивается белый автомобиль, в котором, кроме злоумышленников, может находиться пострадавший человек (по информации соцсетей – Сергей Величко, его узнали по одежде).
      • В соцсетях также сообщали, что якобы в драке принимали участие члены "Нацкорпуса" и люди из окружения некоего "авторитета" Манукяна, и гранату бросили именно "спортсмены" этого человека.
      • Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".
      • Во время схватки участники применяли травматическое оружие и гранату.
      • Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, эксперты собирают вещественные доказательства, оперативники опрашивают свидетелей и обрабатывают записи с камер наблюдения.

      Смотрите также: Массовая драка со стрельбой в Харькове: появилось видео столкновения и взрыва

      Имена украинцев, которые остались в плену боевиков: список
      сегодня
      1370
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Взрыв Полиция Стрельба Новости Харькова Национальный корпус
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:30 Голокост – провина всіх націй світу: чи можуть повторитися наслідки мовчазної згоди
      Леонід Остальцев 26
      сегодня , 17:00 Порочный круг: "Приватбанк", Верховный суд и загадка Суркисов
      Сергій Фурса 155
      сегодня , 16:25 Коронавирус против технологий: как эпидемия влияет на IT-сферу
      Михайло Года 134
      сегодня , 15:00 Неочікувано отримала задоволення: перші враження від перегляду комедії "Наші котики"
      Саша Кольцова 105
      сегодня , 14:50 Цены на бензин падают: что будет дальше
      Юлія Поскробок 880
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук