Стрельба и взрыв в Харькове: в Нацкорпусе прокомментировали инцидент

Днем 30 января возле Областного Дома ребенка в Харькове произошла стычка с участием двух десятков вооруженных лиц. Во время инцидента звучали выстрелы и произошел взрыв. В соцсетях сообщали о раненом, которого неизвестные вывезли с места происшествия на белом автомобиле.

Этот человек – по версии соцсетей, – член "Нацкорпуса" Сергей Величко. Однако в политической силе отрицают свою причастность к событиям. Об этом рассказала секретарь городской организации партии в Харькове Анастасия Русанова в комментарии Укринформу.

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Партия не имеет никакого отношения к драке и взрыву возле Дома ребенка. Информация, распространяемая в СМИ и некоторыми работниками правоохранительных органов, недостоверна,

– уточнила женщина.

В то же время, Русанова добавила: если на месте происшествия были замечены некоторые активисты, то это их личный выбор.

Что еще известно о стрельбе и взрыве в Харькове:

В Харькове ввели план перехвата "Сирена", разыскивается белый автомобиль, в котором, кроме злоумышленников, может находиться пострадавший человек (по информации соцсетей – Сергей Величко, его узнали по одежде).

В соцсетях также сообщали, что якобы в драке принимали участие члены "Нацкорпуса" и люди из окружения некоего "авторитета" Манукяна, и гранату бросили именно "спортсмены" этого человека.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

Во время схватки участники применяли травматическое оружие и гранату.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, эксперты собирают вещественные доказательства, оперативники опрашивают свидетелей и обрабатывают записи с камер наблюдения.

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