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      Перестрелка в Харькове: видео стрельбы 18+

      636 Читати новину українською
      Стрельба на Клочковской, Харьков 25.10.2019 – видео стрельбы
      В Харькове случилась стрельба: есть погибший / полиция

      На Клочковской в Харькове среди бела дня случилась стрельба на парковке. В результате перестрелки один человек погиб, а еще один – был госпитализирован с проникающим ранением в грудь.

      Что известно о перестрелке

      Перестрелка в Харькове произошла между четырьмя мужчинами, двое из которых были по разные стороны стрельбы. Пострадали в перестрелке сторонники покойного коллаборациониста Евгений Жилина.

      Самое главное: Перестрелка в Харькове: это могло быть покушение на подельника террориста Жилина – фото, видео

      Так, получил ранение Георгий Исаков по кличке "Жора", а погиб его напарник Владимир Борох "Тайсон".

      Нападавшие скрылись с места перестрелки, а после этого полиция нашла их сожженное авто. Впоследствии правоохранителям удалось отыскать и одного из нападавших. В перестрелке с полицией у него сдетонировала граната, от чего он и умер.

      Смотрите видео перестрелки в Харькове:

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Криминальные новости Перестрелка в Харкове Новости Харькова Стрельба Жертвы
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