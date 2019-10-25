Перестрелка в Харькове: видео стрельбы 18+

На Клочковской в Харькове среди бела дня случилась стрельба на парковке. В результате перестрелки один человек погиб, а еще один – был госпитализирован с проникающим ранением в грудь.

Что известно о перестрелке

Перестрелка в Харькове произошла между четырьмя мужчинами, двое из которых были по разные стороны стрельбы. Пострадали в перестрелке сторонники покойного коллаборациониста Евгений Жилина.

Самое главное: Перестрелка в Харькове: это могло быть покушение на подельника террориста Жилина – фото, видео

Так, получил ранение Георгий Исаков по кличке "Жора", а погиб его напарник Владимир Борох "Тайсон".

Нападавшие скрылись с места перестрелки, а после этого полиция нашла их сожженное авто. Впоследствии правоохранителям удалось отыскать и одного из нападавших. В перестрелке с полицией у него сдетонировала граната, от чего он и умер.

Смотрите видео перестрелки в Харькове: