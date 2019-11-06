Стрельба в Харькове: подозреваемый иностранец бежал в Россию

Подозреваемый в стрельбе в Харькове 24-летний азербайджанец бежал в Российскую Федерацию.

Подозреваемый около 22:00 пересек российско-украинскую границу и направился в РФ через пункт пропуска Гоптовка. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

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По данным полиции, сейчас решается вопрос об объявлении мужчины в международный розыск и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно о стрельбе в Харькове?

Громкий конфликт со стрельбой произошел между двумя азербайджанцами. Один из них – 30-летний пострадавший – сейчас в больнице. А вот 36-летнего стрелка правоохранители ищут.

Инцидент произошел вечером 5 ноября возле спортивного клуба в районе станции метро "Студенческая" в Харькове. Один из иностранцев получил ранения живота, предплечья и ноги. Он в тяжелом состоянии в больнице. Во время схватки был также обстрелян автомобиль Mitsubishi.

На месте происшествия полиция сразу задержала 14 человек, вероятно, причастных к инциденту. Теперь правоохранители уточняют: это – свидетели инцидента. Все они в возрасте от 18 до 21 года, проживают в Харькове и являются студентами различных вузов. Их опросили и отпустили под обязательство прийти по вызову следователя.

Видео с места стрельбы в Харькове