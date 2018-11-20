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      Строительная корпорация "РИЭЛ" начала строительство умного ЖК OK'land

      Новая тема 11 Читати новину українською

      В Киеве появится жилой комплекс с умными домами. Строительная корпорация "РИЭЛ" начала в столице строительство нового комплекса OK'land и открыла отдел продаж.

      Это первый комплекс в сегменте "комфорт", где внедрят технологию умного дома. Каждая квартира будет оснащена датчиками оповещения о возможном затоплении, возгорании или же попытке проникновения в жилье. Владелец сможет контролировать безопасность жилья даже на расстоянии.

      "Это даст преимущество нашим клиентам в эксплуатации своего жилища. Будут предусмотрены сервисы, например вайлет-сервис, благодаря которому не нужно самому ездить и мыть машину. Будут ночные мойки машин, и пока дома спишь или обедаешь, то машину уже вымыли, поменяли колеса и тому подобное. То есть, будет максимально комфортный комплекс для проживания и эксплуатации своего жилья", – рассказал президент строительной корпорации "РИЕЛ" Ростислав Мельник.

      Умный жилой комплекс OK'land будет обладать высокотехнологичной системой энергосбережения и собственной крышной котельней, что обеспечит индивидуальное отопление для жителей. Также на территории будет работать круглосуточная охрана и новейшая система видеонаблюдения, а владельцы ЭКО-мобилей смогут "подзарядить" свое авто на территории собственного подземного паркинга.

      "Здесь планируется строительство трех домов. Каждый из них состоит из 4 секций по 26 этажей.  В каждой секции будет по три лифта – грузовые и пассажирские", – сказал руководитель проекта ЖК ОК'land Юрий Фесенко.

      "Это 1700 квартир с отличными планировками. И изюминкой этого комплекса, по моему мнению, являются семикомнатные двухуровневые квартиры с прекрасным видом из окна", – отметила руководитель отдела продаж компании "РИЕЛ" Зоряна Юхима.

      У ЖК ОК'land будет развитая инфраструктура с учетом нужд жителей и удобная развязка. Первую очередь комплекса планируют ввести в эксплуатацию уже через два года.

      Теги: Новости Киева Ростислав Мельник РИЕЛ
      Источник: 24 Канал
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