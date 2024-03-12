Есть обязательные средства: что нужно для лучшей работы оборонительных укреплений

На разных участках фронта Украина ускорила возведение фортификационных сооружений. Президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас ВСУ строят оборонительные укрепления протяженностью 2000 километров.

Смогут ли эти фортификации остановить врага, если украинские военные не будут иметь достаточного количества оружия и боеприпасов. Подробно это 24 Каналу объяснил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

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Главное, чтобы было кем и чем оборонять

Укрепления имеют огромное значение для любой обороны, однако они ничего не стоят без надлежащего количества и качества средств. Обязательное средство укрепления – грамотно организованная оборона и огневое прикрытие.

Это весомый дополнительный козырь,

– подчеркнул Шарп.

По его словам, если американский пакет помощи Украине не будет разморожен, то сохранится тенденция со знаком минус. Это будет серьезный удар по способности ВСУ вести эффективную оборону и возможности думать о наступательной операции.

Укрепления в любом случае играют огромную роль, но важно, чтобы было кем и чем их оборонять. Здесь очень много упирается в пакет помощи от Соединенных Штатов,

– сказал военный обозреватель из Израиля.

Все же надеемся, что в конце марта – начале апреля, как об этом ходят слухи, конгрессмены одумаются и примут правильное решение и соответственно Украина получит серьезный запас прочности как минимум на ближайший год.

Украина строит оборонительные укрепления