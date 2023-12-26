Освобождать, чтобы они шли отдыхать, – Залужный о дальнейшей судьбе срочников

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался по поводу демобилизации срочников из армии на время войны. Генерал считает это решение верным.

Об этом Валерий Залужный заявил на закрытом брифинге. Он считает, что людей, которые проходили срочную службу во время военного положения, нужно освободить, чтобы они могли отдохнуть, передает 24 Канал.

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Залужный прокомментировал дальнейшую судьбу срочников

Главнокомандующий ВСУ отметил, что еще летом 2023 года украинское командование не было готово освободить срочников от службы в армии. Однако уже в конце ноября, согласовав все вопросы, Генштаб ВСУ направил предложение о демобилизации срочников из армии в Министерство обороны Украины.

Сейчас срочники не нужны. Наша четкая позиция – их освобождать, чтобы они шли отдыхать,

– сказал Залужный.

Генерал также отметил, что относительно дальнейшей судьбы демобилизованных срочников он поддерживает предложение, которое содержится в законопроекте об изменениях в мобилизации украинцев.

Главнокомандующий ВСУ рассказал о демобилизации военных

Генерал Валерий Залужный высказался по поводу демобилизации украинских военных, которые находятся на фронте. Он отметил, что предварительно договорились с Министерством обороны сделать это через 36 месяцев, то есть в конце 2026 года.

Впрочем, главнокомандующий ВСУ отметил, что подобные договоренности смогут вступить в силу, если за это время не будет обострений на фронте. Кроме того, Залужный подчеркнул, что также важно, чтобы военных, желающих демобилизоваться, было кому заменить.

Следует отметить, что инициатива демобилизации через 36 месяцев была представлена в проекте закона об изменениях в мобилизации. В документе также предусмотрено, что военные, которые в течение 6 месяцев непрерывно вовлечены в боевые действия, должны быть выведены на отдых и восстановление боеспособности.