Студенты полностью обнажились ради благотворительности: фото 18+

Студенты из Университета Месси (Новая Зеландия) приняли участие в обнаженной фотосессии для привлечения средств на благотворительность.

Около 50 молодых людей приняли участие в съемке, позируя в смелыми позах и прикрываясь сельскохозяйственными снаряжением и шляпами.

Читайте также: Эффектная ретро-эротика: подборка фото соблазнительной актрисы

"Голый" календарь стал ежегодной традицией для студентов третьего курса ветеринарии в Университете Месси.

Деньги от календаря передадут благотворительной программе Retired Working Dogs, а также на финансирование праздничных и спортивных занятий для студентов.Около 50 молодых людей приняли участие в съемке, позируя в смелыми позах и прикрываясь сельскохозяйственным снаряжением и шляпами.