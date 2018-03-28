Студенты полностью обнажились ради благотворительности: фото 18+
Студенты из Университета Месси (Новая Зеландия) приняли участие в обнаженной фотосессии для привлечения средств на благотворительность.
Около 50 молодых людей приняли участие в съемке, позируя в смелыми позах и прикрываясь сельскохозяйственными снаряжением и шляпами.
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"Голый" календарь стал ежегодной традицией для студентов третьего курса ветеринарии в Университете Месси.
Деньги от календаря передадут благотворительной программе Retired Working Dogs, а также на финансирование праздничных и спортивных занятий для студентов.Около 50 молодых людей приняли участие в съемке, позируя в смелыми позах и прикрываясь сельскохозяйственным снаряжением и шляпами.
Источник: 24 Канал
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