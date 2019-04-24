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      Студенты-строители "Львовской Политехники" получат поддержку от корпорации РИЭЛ

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      Студенты-строители "Львовской Политехники" получат поддержку от корпорации РИЭЛ

      Стипендии, стажировки и трудоустройства в Строительной корпорации РИЭЛ ожидают самых успешных студентов "Львовской политехники".

      Во время научных фестивалей, которые на днях прошли во Львове, Президент Строительной корпорации РИЭЛ Ростислав Мельник и ректор Национального университета "Львовская Политехника" Юрий Бобал подписали Меморандум о сотрудничестве. Бизнес и образовательный сектор договорились о поддержке наиболее интересных студенческих проектов и научных инициатив и введение наград и стипендий для самых умелых студентов Института строительства и инженерии окружающей среды Университета.

      Финансовую поддержку взяла на себя РИЭЛ. По словам президента корпорации Ростислава Мельника, Меморандум предусматривает также и прямое сотрудничество студентов и выпускников с корпорацией РИЭЛ.

      "Мы решили начать сотрудничество с "Львовской Политехникой" для того, чтобы дать возможность студентам проходить практику по специальности и получать какие-то финансовые выгоды. Тогда в будущем они станут классными специалистами", – уверен Ростислав Мельник.

      В то же время, по мнению Ректора НУ "Львовская Политехника" Юрия Бобала, этим Меморандумом предусмотрены мероприятия, в которых напрямую заинтересована "Львовская Политехника".

      "Например, подготовка к поступлению, поступление, обучение и те же стипендии. Поступающие наверняка будут знать, что они очень хорошо подготовлены как специалисты. Плюс будут знать, где им работать после окончания Политехники", – отмечает Юрий Бобал.

      Студентам инициатива понравилась. Говорят, профессия строителя будет только развиваться.

      "Очень полезная профессия. И она всегда будет полезной на все времена, в будущем также. И я хочу быть частью этого. Хочу строить и конструировать", – поделился мыслями студент первого курса Института строительства и инженерии окружающей среды НУ Стас Андрущенко.

      Заинтересовать абитуриентов, поддержать студентов и выпускников строительных специальностей – такова цель нового меморандума. Талантливым студентам будут предлагать сотрудничество, стажировку и трудоустройство в строительной корпорации RIEL.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Бизнес РИЕЛ Ростислав Мельник
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