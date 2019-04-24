Студенты-строители "Львовской Политехники" получат поддержку от корпорации РИЭЛ

Стипендии, стажировки и трудоустройства в Строительной корпорации РИЭЛ ожидают самых успешных студентов "Львовской политехники".

Во время научных фестивалей, которые на днях прошли во Львове, Президент Строительной корпорации РИЭЛ Ростислав Мельник и ректор Национального университета "Львовская Политехника" Юрий Бобал подписали Меморандум о сотрудничестве. Бизнес и образовательный сектор договорились о поддержке наиболее интересных студенческих проектов и научных инициатив и введение наград и стипендий для самых умелых студентов Института строительства и инженерии окружающей среды Университета.

Финансовую поддержку взяла на себя РИЭЛ. По словам президента корпорации Ростислава Мельника, Меморандум предусматривает также и прямое сотрудничество студентов и выпускников с корпорацией РИЭЛ.

"Мы решили начать сотрудничество с "Львовской Политехникой" для того, чтобы дать возможность студентам проходить практику по специальности и получать какие-то финансовые выгоды. Тогда в будущем они станут классными специалистами", – уверен Ростислав Мельник.

В то же время, по мнению Ректора НУ "Львовская Политехника" Юрия Бобала, этим Меморандумом предусмотрены мероприятия, в которых напрямую заинтересована "Львовская Политехника".

"Например, подготовка к поступлению, поступление, обучение и те же стипендии. Поступающие наверняка будут знать, что они очень хорошо подготовлены как специалисты. Плюс будут знать, где им работать после окончания Политехники", – отмечает Юрий Бобал.

Студентам инициатива понравилась. Говорят, профессия строителя будет только развиваться.

"Очень полезная профессия. И она всегда будет полезной на все времена, в будущем также. И я хочу быть частью этого. Хочу строить и конструировать", – поделился мыслями студент первого курса Института строительства и инженерии окружающей среды НУ Стас Андрущенко.

Заинтересовать абитуриентов, поддержать студентов и выпускников строительных специальностей – такова цель нового меморандума. Талантливым студентам будут предлагать сотрудничество, стажировку и трудоустройство в строительной корпорации RIEL.