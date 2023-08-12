"Мощный истребитель" превратился в разбитое корыто: фото сокрушенного Су-30

В Калининградской области России разбился многоцелевой истребитель Су-30. Впоследствии в сети появились фото, на которых видны обломки летательного аппарата.

Суббота, 12 августа, выдалась для российских оккупантов очень несчастливым днем. Сначала взрывы на Крымском мосту, затем – падение Су-30, в результате чего погиб весь экипаж. Со ссылкой на телеграм-каналы 24 Канал информирует о появившихся в сети фото разбитого самолета.

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Сокрушен истребитель Су-30

Следует сказать, что это уже восьмой боевой самолет оккупантов, разбившийся на территории России с начала 2023 года.

Вот что бывает, если пичкать самолеты электроникой из холодильников с AliExpress,

– написал один из анонимных телеграм-каналов.

В то же время кремлевские помойки отмечают, что произошла авиакатастрофа якобы во время учебно-тренировочного полета.



В Калининградской области разбился Су-30 / Фото из телеграм-каналов

Обратите внимание! Очевидно, падение этого самолета было заранее приурочено к важному для оккупантов праздника – Дню Воздушных сил России.

Ежегодно с 2006 года его празднуют во враждебном государстве именно 12 августа. Подписывал соответствующий указ президент Владимир Путин. Лучшего "подарка" для диктатора нельзя было придумать.

Добавим, что этот самолет, по словам московских пропагандистов, является модернизированной версией Су-27. Однако, очевидно, истребитель не столь мощный, как бы хотелось казаться оккупантам.

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Взрывы на Крымском мосту