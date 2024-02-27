Сбивают на больших расстояниях: Игнат рассказал, как ВСУ уничтожают российские истребители
Украинские защитники утром 27 февраля приземлили очередной истребитель-бомбардировщик Су-34. Это уже восьмой сбитый самолет в течение февраля.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что такие истребители враг использует для атаки управляемыми авиабомбами. Особенно активны Су-34 на Авдеевском направлении, передает 24 Канал.
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Сбивают самолеты на больших расстояниях
Игнат сообщил, что украинские защитники сбивают вражеские самолеты на больших расстояниях, поэтому не всегда можно увидеть горящий и падающий сбитый борт. Он заметил, что оккупанты и на этот раз будут, конечно, говорить, что это выдумки. Однако очень часто в сети можно увидеть фото и видео сбитой российской техники, что является доказательством успешной работы ВСУ.
В Воздушных силах добавили, что враг использует Су-34 для нанесения авиаударов. Истребители Су-35 осуществляют прикрытие во время таких операций.
Активизировались Су-34 еще раньше на Авдеевском направлении, куда направили огромное количество авиабомб. Самолеты Су-34 являются основными носителями этих бомб. Прикрывают их Су-35, осуществляют истребительно-авиационное прикрытие. Таким образом попадают иногда в зону поражения наших систем ПВО, которых, к сожалению, не так много, но если грамотно спланированы действия, если спецоперация удается, то мы видим такие результаты,
– рассказал детали Игнат.
В то же время он добавил, что сейчас на фронте наблюдается рекордное количество беспилотников. Особенно на Юге, где по Днепру висят дроны различных типов. Похожая ситуация и на Харьковщине и, в конце концов, по всей линии разграничения.
"Они сегодня активизируют воздушную разведку. Хотят увидеть больше для того, чтобы, очевидно, планировать свои какие-то боевые действия", – добавили в Воздушных силах.
ВСУ "минусует" вражескую авиацию
Украинские защитники продолжают наносить врагу ощутимые потери. В частности, только в течение февраля ВСУ приземлили 9 различных самолетов и вертолет. Так, Россия потеряла:
- 7 февраля в операционной зоне ОСУВ "Таврия" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52;
- 17 февраля ВСУ приземлили сразу 3 самолета на Востоке – 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 1 истребитель Су-35;
- 18 февраля украинские защитники сбили один Су-34. Ликвидировали вражеский борт воины воздушного командования "Восток";
- 19 февраля на Востоке сбили 2 истребителя – Су-34 и Су-35, которые также пытались нанести авиаудары;
- 21 февраля сбили еще один Су-34;
- 23 февраля над Азовским морем сбили самолет-разведчик А-50,
- 27 февраля на Востоке сбили восьмой самолет – Су-34.