Военные показали видео сбитого российского Су-35
8 июля Россия понесла серьезную потерю авиации. Воздушные силы Украины сбили российский многоцелевой истребитель Су-35.
Третий армейский корпус опубликовал видео с поврежденным самолетом.
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Кадры сбитого Су-35
Су-35 ВВС ВСУ сбили на восточном направлении.
Российский истребитель Су-35 тлеет в зоне ответственности Третьего армейского корпуса!
– написали в 3 АК и поздравили Воздушные силы Украины с успешным поражением.
Внимание, нецензурная лексика! Сбитый Су-35: смотрите видео
Сбитый самолет считается одним из основных истребителей, находящихся на вооружении российской армии. Он создавался для перехвата и уничтожения воздушных целей как в дальних, так и в ближних воздушных боях, а также для поражения наземных и надводных объектов противника.
Его разработка велась довольно долго – еще с 80-х годов.
Основные характеристики:
- длина – 21,9 метра,
- высота – 5,9 метра,
- размах крыла – 14,7 метра,
- максимальная скорость – 2500 километров в час,
- максимальная дальность полета – 3600 километров,
- боевая нагрузка – 8 тонн,
- двигатель – турбореактивный двухконтурный с форсажной камерой и управляемым вектором тяги,
- ресурс самолета – 6000 часов,
- экипаж – один человек.
Напомним, что 8 июля Россия также понесла потери во флоте. "Мадяр" поразил результатами работы СБС за ночь – минус девять танкеров в Азовском море.