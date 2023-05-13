Красивая коробка с хламом внутри: что известно о разбившемся на Брянщине Су-35

Многоцелевые истребители Су-35 Россия использует с самого начала полномасштабного вторжения против нашего государства. В то же время начали появляться сообщения, что, вероятно, оккупанты сами же ликвидировали один из таких летательных аппаратов на территории своего государства.

В субботу, 13 мая, в сети начали сообщать, что под Брянском упали 4 военных авиасудна. Среди них есть, по предварительной информации, истребитель Су-35. В этом материале 24 Канала читайте все, что известно об этом многоцелевом самолете, в частности, о характеристиках истребителя.

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Падение истребителя под Брянском

По состоянию на 18:00, 13 мая, в Генштабе не подтверждали, что Украина причастна к ликвидации Су-35 на территории вражеского государства, однако оккупанты вопят об этом во всю.

Собственно, пропагандисты заявляют о работе якобы наших диверсантов, что и повлекло за собой падение этого истребителя, а также, вероятно, двух вертолетов Ми-8 и самолета Су-34.



Самолет Су-35 / Изображение из российских СМИ

Обратите внимание! Как пишут местные телеграм-каналы Брянщины, в этом российском регионе фактически объявили охоту на украинскую ДРГ, которая "причастна к падению авиации".

В то же время в сети все больше сообщений, что оккупанты сами же виноваты в этих "трагедиях".

Авария над Черным морем с участием Су-35

Стоит вспомнить также, что не так давно, 5 мая, этот истребитель Су-35 стал причиной аварии над акваторией Черного моря в 60 километрах от Румынии.

Как писали СМИ, пилоты этого российского авиасудна решили перехватить самолет польской пограничной полиции, выполнявший миссию в международном воздушном пространстве. То есть россияне просто не имели права совершать этот перехват.

После этого в НАТО перевели свои подразделения в повышенную готовность, а в Варшаве вызвали для разговора посла России Сергея Андреева. Ему вручили во время встречи ноту протеста.



Истребитель Су-35 / Фото из вражеских СМИ

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Характеристики самолета: почему это старье

Представили Су-35 в Исследовательско-конструкторском бюро имени Сухого в 2008 году. Кроме того, следует сказать, что эти истребители являются одними из основных в Военно-воздушных силах вражеского государства.

Если можно так говорить, то это авиасудно в определенной степени – "переходное звено" между истребителями Су-27 и Су-57.

Собственно, Су-35 – это модернизированная версия самолета Су-27 с усиленным планером, отсутствующим передним горизонтальным оперением и тормозным щитком. Поэтому торможение осуществляется при посадке благодаря отклонению рулей направления от продольной оси.



Многоцелевой российский истребитель Су-35 / Фото из вражеских СМИ

В то же время о Су-35 известно следующее:

самолет имеет два двухконтурных турбореактивных двигателя АЛ-41Ф-1С;

также есть газотурбинный двигатель ВГТД ТА14-130-35;

комплексная система управления – КСУ-35;

экипаж – 1 человек;

максимальная скорость возле земли – 1 400 км/ч;

на высоте – 2 500 км/ч;

безфорсажная – 1 300 км/ч;

на высоте – 2 500 км/ч; безфорсажная – 1 300 км/ч; максимальная высота – 20 000 метров;

длина – 21,9 метра;

размах крыла – 14,75 метра;

высота – 5,9 метра;

площадь крыла – 62,04 квадратных метров;

угол стреловидности по передней кромке – 42 градуса;

шасси – трехмерное, с передней стойкой, которая убирается против полета;

масса пустого авиасудна – 19 000 килограммов;

нормальная взлетная масса – 25 300 килограммов;

максимальный взлетный вес – 34 500 килограммов;

масса топлива – 11 500 килограммов.

Этот многоцелевой истребитель способен переносить разные виды вооружения. Скажем, противокорабельные ракеты Х-31, Х-35, Х-59М, а также ракеты типа "воздух – земля" большой дальности и высокоточные боеприпасы, в частности, управляемые боеприпасы УАБ-500.

Российские истребители Су-35 / фото из СМИ

Обратите внимание! Пилот F-16 авиации США и подполковник в отставке Дэн Хэмптон считает, что российские Су-35 и сравнивать нельзя с современными истребителями.

По его словам, эти самолеты, конечно, выглядят очень красиво, однако внутри "набиты хламом".

К тому же, у Су-35 нет даже AESA – это передовой радар с системой электронного сканирования. А двигатели истребителя очень дымят.

Иран начал покупать российские самолеты

Нельзя не упомянуть и, что, как отмечают в Defence Express, Иран начал вооружаться истребителями Су-35. Вероятно, Москва наладила поставки этой авиации в Тегеран за предоставление дронов-камикадзе.

В этой ситуации для Украины важнее то, что передача Россией истребителей в Иран вполне может поколебать в нужную сторону решение Израиля относительно экспорта и реэкспорта собственного вооружения. Тем более, целый ряд израильских разработок может быть очень полезен для ВСУ,

– констатировали аналитики.

Известно, что Иран мог закупить сразу 24 единицы этих авиасуден и присматривался к ним еще с 2021 года. Кроме того, в 2018 году без особой публичности Египет мог закупить около 30 Су-35 у Кремля.