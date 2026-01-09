Амбициозный эксперимент, который не стал серийным: почему Россия построила только один Су-47 "Беркут"
- Су-47 "Беркут" был экспериментальным истребителем с крыльями с обратной стреловидностью, что давало существенные маневровые преимущества.
Он не пошел в серийное производство из-за технологических ограничений и финансовых трудностей после распада СССР.
В 1990-х годах Россия построила экспериментальный истребитель Су-47 "Беркут". Ожидалось, что благодаря своей необычной конструкции он должен был бы стать прорывом в авиации. Но в итоге, этот самолет массовое производство так и не увидел.
Главной особенностью Су-47 были крылья с обратной стреловидностью – они наклонены вперед, а не назад, как у большинства самолетов, передает 24 Канал со ссылкой на 19FortyFive.
Почему Су-47 "Беркут" так и пустили в серийное производство?
Теоретически такая конструкция давала существенные преимущества:
- очень высокую маневренность на дозвуковых скоростях;
- лучшую управляемость на малых скоростях;
- более короткий взлет и посадку, что было важно для авианосцев. Именно поэтому проект изначально интересовал Военно-морской флот СССР, который рассматривал Су-47 как возможный палубный истребитель.
Еще одной важной чертой был внутренний отсек для вооружения, что уменьшало сопротивление воздуха и частично соответствовало концепции стелс. Поэтому некоторые эксперты считали Су-47 шагом в сторону малозаметных истребителей.
Первый полет Су-47 совершил 25 сентября 1997 года. Самолет мог летать только благодаря компьютерной системе управления (fly-by-wire). Главная же беда – сами крылья: во время резких маневров они сильно скручивались, быстро изнашивались и могли разрушиться. Технологии и материалы того времени не позволяли полностью решить эту проблему.
Обратите внимание! Следует заметить, что американцы ранее провели похожий эксперимент. Самолет Grumman X-29, создан при участии NASA и DARPA, впервые полетел 14 декабря 1984 года. X-29 также имел крылья с обратной стреловидностью и был настолько нестабильным, что DARPA назвала его "самым аэродинамически нестабильным самолетом в истории".
На судьбу Су-47 повлияли сразу несколько факторов:
- распад СССР в 1991 году – финансирование оборонных программ резко сократилось. Дорогие экспериментальные проекты потеряли поддержку.
- изменение военных приоритетов – после холодной войны акцент сместился со сверхманевренности на малозаметность и универсальность.
- слишком высокие риски – Су-47 был технологически сложным и дорогим, без гарантии серийного успеха. В итоге россияне построили лишь один летный прототип, который использовали как технологический демонстратор, а не боевой самолет.
Хотя Су-47 не пошел в серийное производство, он выполнил важную роль: на нем отрабатывали композитные материалы; тестировали новые алгоритмы fly-by-wire, исследовали внутренние отсеки вооружения. Эти наработки позже использовали при создании Су-57, который начали разрабатывать в конце 1990-х годов.
