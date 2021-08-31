В прокуратуре считают, что Ходаковский оказывал сопротивление правоохранителям и участвовал в хулиганских действиях. Об избрании меры пресечения сообщили 30 августа.

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Может влиять на свидетелей

Ходаковскому объявили подозрение за хулиганство с сопротивлением полицейским. Также в прокуратуре предполагают, что мужчина может скрываться от правоохранителей и влиять на свидетелей.

Известно, что злоумышленнику ранее уже объявили такую статью. Однако это из-за другого инцидента.



Богдан Ходаковский во время ЛГБТ-движения в Одессе / Фото Суспільного

Защитники Ходаковского сообщили, что следователи не смогли доказать его вину. Также они отметили, что подозреваемый не будет сбегать и влиять на свидетелей.

Что решил суд

После заседания судья Приморского отдела Дмитрий Осиик произнес, что Ходаковского отправляют под ночной домашний арест.

В тот же день 30 августа другим 14 участникам ЛГБТ-движения тоже избрали меру пресечения. В основном прокуратура требовала круглосуточный домашний арест. Защитники подозреваемых предлагали изменить его на ночной.

Руководителя одесского отделения ЛГБТ-сообщества Илью Попкова отправили на круглосуточный домашний арест. Хотя прокуратура требовала 2 месяца содержания в СИЗО.

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