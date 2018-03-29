Суд арестовал Крысина на 2 месяца

В четверг, 29 марта, Дарницкий райсуд Киева, где состоялось подготовительное заседание по делу о похищении и пытках майдановцев в январе-феврале 2014 года, удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал одному из фигурантов дела Юрий Крысину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что Крысина взяли под стражу до 29 мая без права выхода под залог.

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Прокуратура назвала 4 основные основания для избрания такой меры пресечения для Крысина. Среди них продолжение преступной деятельности, влияние на других участников процесса, воспрепятствование следственным действиям путем уклонения от судов и возможный риск побега.

В свою очередь адвокат Юрия Крысина – Игорь Василенко заявил, что решение суда не подлежит обжалованию.

"Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Мы считаем, что оснований для этого нет. Мой подзащитный в других уголовных делах имел личное обязательство и не нарушал его. Но, к сожалению, это решение не подлежит обжалованию", – сказал Василенко.

Кто такой Юрий Крысин? Его считают главным ответственным за убийство журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия, поскольку в суде Крысин признал, что во время Революции Достоинства организовывал и собирал людей, которые нападали на участников Евромайдану. В криминальных кругах его знают под кличками "Шкаф", "Шрек" или "Крыса". Прославился рейдерством и рэкетом.