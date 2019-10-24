Суд арестовал насильника, нападавшего на женщин в Святошинском районе Киева

Киевская местная прокуратура №6 совместно с сотрудниками полиции задержала и сообщила о подозрении 46-летнему ранее судимому киевлянину по фактам изнасилования и ограбления женщин.

В столичной прокуратуре сообщили, что насильник совершил несколько нападений на территории Святошинского района столицы.

Читайте также: Массовое изнасилование в Одессе: две девушки стали жертвами 10 мужчин, – СМИ

Известно, что 12 октября 2019 года злоумышленник совершил разбойное нападение на 19-летнюю девушку, после чего изнасиловал ее. Еще одно такое преступление злоумышленник совершил позже, однако 35-летней женщине удалось вырваться и позвать на помощь.

Полиция сообщила злоумышленнику о подозрении в совершении изнасилования, ограбления и разбойного нападения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.