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      Суд будет рассматривать дело Садового 27 ноября

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      Суд будет рассматривать дело Садового 27 ноября / 24 канал

      Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дело относительно Андрея Садового 27 ноября в 12:15.

      Мэр Львова Андрей Садовый в фейсбуке написал, что на протяжении последних дней он видит много новостей вроде "Садовый продал землю, которая не принадлежит Львову".

      К теме: Садовый о подозрении САП: нам нечего скрывать или придумывать – видео

      "Уже говорил об этом, но на всякий прикреплю сюда копию меморандума между Львовом и Рясне-Русским. Из него четко понятно, что конфликт исчерпан и это дело – абсурдно", – отметил Садовый.

      садовий сап
      Меморандума между Львовом и Рясне-Русским / Фото с фейсбук-страницы Андрея Садового

      садовий сап
      Меморандума между Львовом и Рясне-Русским / Фото с фейсбук-страницы Андрея Садового

      Мэр Львова также оставил ссылку на решение суда относительно земли.

      Он добавил, что с 2017 года инвестор СТР платит земельный налог, а начать строительство так и не смог, именно из-за таких судебных тяжб и блокировки.

      Спасибо всем представителям СМИ, что обращаетесь за комментариями и освещаете весь процесс. Мне нечего скрывать. Правда победит!
      – подытожил Андрей Садовый.

      Почему САП объявила подозрение Садовом

      21 ноября САП объявила Садовому подозрение в деле строительства индустриального парка в Рясном подо Львовом. Говорится о старом производстве, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Тогда ее возглавлял Юрий Луценко.

      В 2016 году, сообщая об этом деле, прокуратура заявила, что горсовет Львова слишком дешево продал землю под этот индустриальный парк – за 52 миллиона гривен, хотя, по мнению прокуроров, рыночная цена этого участка составляет 140 миллионов гривен.

      Важно: Действительно ли Львовский городской совет нарушил закон, продав землю для индустриального парка

      Высший антикоррупционный суд по представлению прокуратуры должен избрать меру пресечения Садовому. САП будет ходатайствовать перед судом о залоге в 50 миллионов гривен без возможности заключения под стражу.

      Подозрение объявили также Сергею Коровайнику, ранее занимавшему должность руководителя управления земельных ресурсов ЛГС.

      Это интересно: Индустриальный парк во Львове: 3000 рабочих мест и высокая средняя зарплата

      Что говорит о подозрении Садовый

      Андрей Садовый объяснял, что в сообщении о подозрении говорится, что земля предоставленная ​​компании, не принадлежит общине города.

      В то же время Андрей Садовый показал решение Апелляционного административного суда. Согласно документу, 27 марта 2019 года суд принял окончательное решение: эта земля была и остается собственностью общины Львова. По его словам, мэрия имела право сдавать ее в аренду и продавать.

      Относительно обвинения в занижении цены, то Садовый ответил, что согласно инвестиционным конкурсам, компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю.

      Мэр Львова подчеркнул, что ЛГС не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляет сертифицирована компания.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики САП Новости Львова Андрей Садовой
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