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Суд может запретить ФИФА использовать в матчах исчезающий спрей

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Суд может запретить исчезающий спрей в футбольных матчах
Суд может запретить исчезающий спрей в футбольных матчах / Getty Images

В ближайшее время использование судьями исчезающего спрея во время матчей может быть запрещено.

Аргентинец Пабло Силва и бразилец Гейн Аллеманов, которые являются создателями спрея, пытаются через суд защитить свои авторские права на изобретение, утверждая, что ФИФА незаконно использует их инструмент с 2014 года. Об этом сообщает Marca.

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Бразильский суд первой инстанции уже вынес одно решение в пользу Силвы и Аллеманова, обязав ФИФА выплатить по 15 тысяч долларов за каждую игру, проведенную с использованием спрея под эгидой организации, начиная с 2014 года.

Есть высокая вероятность, что суд и вовсе запретит использовать спрей во всех матчах под эгидой ФИФА.

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Теги: Новости спорта ФИФА
Источник: 24 Канал
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