Суд остановил конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Окружной административный суд Киева запретил Конкурсной комиссии отбирать кандидатов в Европейский суд по правам человека от Украины.

Суд выдал постановление из-за несоответствия процедуры международным стандартам, говорится на сайте суда. В частности, сроки проведения конкурса нарушают рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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Что означает определение суда? Конкурсная комиссия после решения суда не может принимать документы от желающих стать судьями ЕСПЧ от Украины, проводить их тестирование, собеседования и отбирать кандидатов.

Кроме того, председатель комиссии теперь не может подать список судей-кандидатов в Министерство иностранных дел и делать что-то для проведения конкурса.

Отметим, что постановление суда не является окончательным и может быть обжаловано.

Кто подал иск в суд? Истцом к Конкурсной комиссии является директор Центра стратегических дел союза Михаил Тарахкало.

Украинский Хельсинский союз по правам человека считает, что конкурс судьи в ЕСПЧ в Украине проводят с грубыми нарушением тех требований, которые устанавливает Совет Европы и украинское законодательство.

Что известно о Европейском суде по правам человека?

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – это международный судебный орган, решения которого распространяются на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод. В ЕСПЧ входят 47 судей – по одному представителю от каждой страны.



В июне 2019 истекают полномочия судьи ЕСПЧ от Украины Анны Юдковской. Поэтому Украина должна определить трех кандидатов на должность путем конкурса. После внутреннего конкурса кандидатов подают на рассмотрение парламентской ассамблеи Совета Европы.