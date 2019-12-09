Суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича

Апелляционный суд Киева отменил решение Окружного админсуда Киева о признании незаконным переименование двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Таким образом, в Киеве и в дальнейшем будут оставаться проспекты с такими названиями.

О соответствующем решении суда в фейсбуке сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович. В свое время он возглавлял Украинский институт национальной памяти.

Обратите внимание! Уместно ли проводить референдум о переименовании улиц Киева: объяснение эксперта

Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в Апелляционном суде,

– отметил Вятрович.

Что предшествовало такому решению суда