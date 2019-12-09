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      Суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича

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      Апелляционный суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича / Соцсети

      Апелляционный суд Киева отменил решение Окружного админсуда Киева о признании незаконным переименование двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Таким образом, в Киеве и в дальнейшем будут оставаться проспекты с такими названиями.

      О соответствующем решении суда в фейсбуке сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович. В свое время он возглавлял Украинский институт национальной памяти.

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      Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в Апелляционном суде,
      – отметил Вятрович.

      Что предшествовало такому решению суда

      • Московский проспект переименовали в честь Степана Бандеры в 2016 году решением Киевского городского совета (87 депутатов голосовали "за").
      • Проспект Ватутина стал проспектом Шухевича в 2017 году при поддержке 69 депутатов горсовета.
      • Оба проспекты переименовывали в рамках декоммунизации.
      • 25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.
      • В суде заявили, что проспекты Московский и Генерала Ватутина были переименованы в Степана Бандеры и Романа Шухевича с нарушением процедуры. Кроме того, решение отменили в связи с "отсутствием надлежащего обоснования принятия соответствующих решений".
      • В июне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готовится апелляция на решение Окружного админсуда Киева. Впоследствии Украинский институт национальной памяти подал соответствующую апелляционную жалобу. 
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Степан Бандера Декоммунизация Апелляционний суд Киева
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