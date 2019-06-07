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      Суд отпустил из-под стражи предполагаемого организатора убийства Виталия Олешко "Сармата" – СМИ

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      Предполагаемый организатор убийства Виталия Олешко "Сармата" Михаил Сигида
      Предполагаемый организатор убийства Виталия Олешко "Сармата" Михаил Сигида / hromadske.ua

      Печерский районный суд Киева провел неанонсированное заседание в ночь с 6 на 7 июня в деле убийства участника боевых действий Виталия Олешко, известного как "Сармат". В результате суд отпустил под домашний арест Михаила Сигиду – подозреваемого в организации заказного убийства Олешко.

      Журналистка программы "Схемы" Наталья Седлецкая у себя на Facebook-странице отметила, что Печерский суд провел неанонсированное заседания на скорую руку.

      Читайте также: Убийство Виталия Олешко "Сармата": во Львове задержали организатора преступления

      "Все спят – Печерский районный суд работает", – отметила журналистка. Отпустить под домашний арест Михаила Сигиду, подозреваемого в организации заказного убийства, решил судья Сергей Вовк.

      По словам Седлецкой, журналисты регулярно ходили на суды и "следили за попыткой вытащить Сигиду из-под стражи".

      Резонанс ломал этот план. На этот раз все организовали по-тихому, суду пришлось заседать среди ночи. И уже завтра Сигида должен отправиться в Бердянск под домашний арест,
      – написала она.

      Журналистка добавила, что друзья Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры. А задержаный Сигида – не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой человек, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика.

      Что известно о Михаиле Сигиде? Его задержали в начале сентября прошлого года. По данным следствия, именно он организовывал и координировал действия предполагаемых исполнителей преступления предоставлял им оружие, деньги, автомобиль на котором подозреваемые в убийстве приехали убивать Виталия Олешко.

      Кто такой Виталий Олешко и что известно о его убийстве?
      Активист, ветеран войны на Донбассе, общественный деятель родом с Донбасса. В Бердянск переехал в 1999 году. Работал дистрибьютором торговой марки "Сармат", занимался предпринимательской деятельностью. Активную общественную деятельность начал вести во время Оранжевой революции в 2004 году, продолжил – во время Революции Достоинства. Участник "Самообороны Бердянска". В мае 2014 года Олешко записался в состав сформированного из жителей Бердянска подразделения "Шторм" батальона "Донбасс".

      Ветерана АТО и активиста убили 31 июля 2018 года в Бердянске на глазах у жены и друзей. Убийца совершил 2 выстрела из охотничьего ружья в спину Олешко во дворе отеля "Атмосфера", который активист построил собственными руками и в котором проживал.

      Кого подозревают в совершении преступления?
      Подозреваемые в убийстве ветерана АТО "Сармата" – экс-члены батальона "Торнадо". Они жители Днепра, участники АТО. Речь идет о Артеме Матюшине, Николае Ломаке, Александре Обухове и Максиме Володимиренкове. Они входили в состав преступной группировки Днепра, которой управлял 37-летний Виктор Власюк. Именно он и был задержан во Львове по подозрению в организации убийства.

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      Теги: Новости Киева Печерский суд Киева Криминальные новости Судьи Бердянск Убийство Виталия Олешко "Сармата" Новости Украины
      Источник: 24 канал
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