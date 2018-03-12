Суд по делу отстранения заместителя Труханова перенесли

Апелляционный суд Киева перенес на 20 марта заседание по рассмотрению ходатайства прокуроров об отстранении от должности заместителя городского головы Одессы Павла Вугельмана.

Об этом сообщает LIGA.net.

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Как пояснил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка, заседание перенесли по той причине, что в суд еще не поступили материалы дела. Соломенский районный суд Киева 1 марта не отстранил от должности заместителя одесского городского головы Павла Вугельмана, которого подозревают в присвоении имущества.

27 февраля Соломенский районный объявил перерыв в заседании по отстранению от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.

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Как известно, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора Департамента коммунальной собственности и постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, что нанесла государству 185 миллионов гривен убытков.

В 2016 году Одесский городской совет приобрел здание бывшего завода "Краян", переплатив, по мнению следствия, вдвое больше.

15 февраля суд отпустил их на поруки: за Труханова поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за Вугельмана нардепы Пресман и Мирошниченко.

Напомним, в среду, 14 февраля, в аэропорту "Борисполь" украинские пограничники задержали заместителя городского головы Одессы Павла Вугельмана.