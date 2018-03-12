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Суд по делу отстранения заместителя Труханова перенесли

41 Читати новину українською
Павел Вугельман
Павел Вугельман / dumskaya.net

Апелляционный суд Киева перенес на 20 марта заседание по рассмотрению ходатайства прокуроров об отстранении от должности заместителя городского головы Одессы Павла Вугельмана.

Об этом сообщает LIGA.net.

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Как пояснил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка, заседание перенесли по той причине, что в суд еще не поступили материалы дела. Соломенский районный суд Киева 1 марта не отстранил от должности заместителя одесского городского головы Павла Вугельмана, которого подозревают в присвоении имущества.

27 февраля Соломенский районный объявил перерыв в заседании по отстранению от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.

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Как известно, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора Департамента коммунальной собственности и постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, что нанесла государству 185 миллионов гривен убытков.

В 2016 году Одесский городской совет приобрел здание бывшего завода "Краян", переплатив, по мнению следствия, вдвое больше.

15 февраля суд отпустил их на поруки: за Труханова поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за Вугельмана нардепы Пресман и Мирошниченко.

Напомним, в среду, 14 февраля, в аэропорту "Борисполь" украинские пограничники задержали заместителя городского головы Одессы Павла Вугельмана.

Теги: Новости Украины НАБУ Геннадий Труханов Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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