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      Суд приговорил горе-мать, которая заморила сына голодом, к 8 годам тюрьмы: детали

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      Владислава Трохимчук с сыном
      Владислава Трохимчук с сыном / https://fakty.ua

      Сегодня, 29 августа, Голосеевский районный суд огласил приговор 21-летней девушке, которая оставила двоих детей без присмотра на 9 дней. Владиславу Трохимчук, сын которой умер от голода в одиночестве, приговорили к 8 годам тюрьмы.

      Об этом сообщается на странице Прокуратуры города Киева в Facebook.

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      В источнике отмечается, что сегодня, 29 августа, в Голосеевском районном суде состоялось заседание, на котором решили дальнейшую судьбу матери, которая бросила двоих детей и в течение 9 дней развлекалась с любовником.

      За время пребывания в одиночестве 1-летний сын Владиславы Трохимчук умер от голода. Суд приговорил горе-мать к 8 годам тюрьмы. Из назначенного срока лишения свободы вычтут время, которое женщина находилась в СИЗО (от 6 декабря 2016 года, – 24 канал). Однако прокуратура настаивала на пожизненном заключении киевлянки за умышленное убийство малолетнего ребенка, поэтому будет обжаловать приговор местного суда.

      Что известно о Владиславе Трохимчук?
      В декабре 2016 года в центре Киева молодая мать оставила на 9 дней в квартире двух маленьких детей. Даниил, которому было 1 год и 11 месяцев, умер с голоду 3 декабря. Его сестра Аня была закрыта в квартире с мертвым братиком до 6-го декабря. Впоследствии в сети появились шокирующие фото с места события. Позже 2-летнюю девочку Анну, которой чудом удалось выжить, выписали из больницы, и временно передали приемной семье. В течение двух лет Владислава Трохимчук находилась в СИЗО, ожидая приговор суда.

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Криминал Дети и несовершеннолетние Новости Киева
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