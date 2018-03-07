Суд взял под ночной домашний арест сына заместителя министра Ковтунца

Суд избрал меру пресечения для сына заместителя министра образования и науки Украины Владимира Ковтунца – Михаила. Так, последний взят под ночной домашний арест на срок до 4 апреля.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Отметим, что сын Владимира Ковтунца – Михаил – принял участие в разбойном нападении на курьера одного из интернет-магазинов. Целью парня, и двух его предполагаемых сообщников было похищение мобильного телефона Iphone 8+. Накануне Михаилу Ковтунца было сообщено о подозрении в совершении преступления.

В прокуратуре отметили, что мера пресечения в виде ночного домашнего ареста суд избрал всем троим подозреваемым по делу о разбойном нападении на курьера.

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Заседание суда по двум подозреваемых, в частности, Михаила Ковтунца, состоялось 7 марта, еще одному меру пресечения избрали 6 марта.

Так, ночной домашний арест предполагает, что подозреваемые обязаны не покидать место жительства с 21:00 по 6:00.