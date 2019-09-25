Судебная волокита два года: "Киевгорстрой" борется за права на свою долю в акционерном обществе

Еще с 2017-го года компания "Киевгорстрой" судится с акционерным обществом "Киеворгстрой", которое якобы посягает на их собственность.

А именно пытается отстоять свои почти 37% акций в уставном фонде этого общества. По сути, это блокирующий пакет, который позволяет контролировать активы и принимать решения. Несмотря на это, как утверждают в "Киевгорстрое", в обход главного акционера, "Киеворгстрой" решил увеличить уставный капитал. Мол, об этом было договорено с другими владельцами ценных бумаг. Однако представителей "Киевгорстроя" на общее собрание почему-то не допустили, утверждает Юрий Катриченко, директор департамента по управлению имуществом ЗАО "ХК "Киевгорстрой":

"Все было сделано так, чтобы не допустить крупного акционера и чтобы тот, а не заблокировал невыгодное решение".

По словам господина Катриченко, одним из доказательств этого является место проведения собрания. Если раньше, они проводились в помещении акционерного общества, то на этот раз они должны были проходить по другому адресу. Представители "Киевгорстроя" вместе с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам приехали по указанному адресу. Однако зала для заседаний там не нашли. Лишь несколько нежилых зданий. В каком из них должны были проводиться сборы в сообщении отмечено не было. Тем более здания были без идентифицирующих признаков, а сотрудники офисов, что там расположены, о собрании акционеров слышали впервые. Поэтому, после ревизии всех помещений по указанному адресу, представители Национальной комиссии по ценным бумагам составили акт, в котором указали, что собрание акционеров "Киеворгстрой" в определенное время и определенном месте не проводились.

С имеющимися видео-доказательствами и выводами Нацкомиссии, "Киевгорстрой" обратился в суд. Несмотря на то, что первая инстанция главных акционеров поддержала, в апелляционном суде рассмотрение дела до сих пор затягивается.

В то же время, в Административном суде Киева рассматривается другое дело. По иску одного из акционеров "Киеворгстроя". Он считает незаконными протоколы, предоставленные Национальной комиссией по ценным бумагам, поэтому требует признать неправомерными и действия ее представителей.

С официальным запросом прокомментировать ситуацию, наши журналисты обратились к представителям "Киеворгстроя". Однако, на данный момент ответ еще не получили.

По словам юристов, подобные судебные споры – явление не редкое. Адвокат Ростислав Кравец утверждает, что ныне рейдерские захваты происходят именно таким образом:

В большинстве случаев они связаны именно с незаконным переоформлением корпоративных прав или имущества. Непонятно каким образом, где, никому не сообщая, не внося в реестры, быстро проводят собрание акционеров, затем идут быстро договариваются, вносят данные в реестр и увеличивают уставный капитал, или принимают решение о выходе из общества. Таким образом выводят ненужных лиц, которые мешают им что-то делать,

– утверждает Ростислав Кравец.

В "Киевгорстрое" утверждают, чтобы сейчас удержать свою долю акций, им необходимо вложить более 800 миллионов гривен. И напоминают, что владельцем 80% акций "Киевгорстроя" является Территориальная община Киева, а потому убытки в первую очередь испытывают именно жители столицы. Поэтому призывают правоохранительные органы как можно быстрее разобраться в ситуации. Следующее судебное заседание состоится уже 25 сентября. В компании надеются, что суд учтет все имеющиеся доказательства и вынесет справедливое решение.