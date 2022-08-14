россия готовит судилище над "Азовом": политтехнолог назвал цель кремля
оккупанты в Мариуполе собираются устроить псевдосуд над пленными азовцами. Циничное судилище может быть проведено в День Независимости Украины.
Для так называемого "трибунала" над бойцами полка "Азов" в филармонии Мариуполя поставили металлические клетки. Как рассказал 24 каналу политтехнолог Михаил Шейтельман, благодаря этому судилищу россия пытается достичь 2 целей.
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россия придумывает военные победы
Во-первых, картинка этого псевдосуда ориентирована на российскую аудиторию.
Большое количество россиян поддерживают войну в Украине. И москва должна показывать этим людям победы. Однако побед на фронте больше нет,
– отметил Шейтельман.
По его словам, последнее, что россияне могли назвать победой – это захват Северодонецка и Лисичанска.
"С тех пор прошло почти 2 месяца. А больше побед, похоже, не ожидается. Они, конечно, могут выдать за военную победу захват коттеджного поселка Пески, где до войны проживали 2 тысячи человек. Но в это даже россияне не поверят", – сказал политтехнолог.
Поэтому, по его мнению, москва пытается создать хоть какую-то картинку побед, устроив судилище над украинскими защитниками "Азовстали".
Чего еще добивается кремль
Кроме того, россия усиленно пытается легитимизировать квазиреспублики в Донецкой и Луганской областях.
"Кремль понимает, что страны Запада не признают эти псевдореспублики. Но в то же время пытается рассказать миру о том, что такие образования есть. Неважно, легитимны они или нет", – сказал Шейтельман.
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Дошло до того, что в Луганск даже отправили дмитрия медведева, хотя раньше на оккупированные территории Донбасса и Луганской области российские чиновники такого уровня не ездили. Шейтельман считает, что судилище над "Азовом" – еще один способ россии привлечь внимание к незаконным квазиреспубликам на Донбассе.
Ведь этот так называемый суд вроде бы не русский. Его якобы организует так называемая "ДНР". Но это наивные надежды, ведь в странах Запада на это никак не отреагируют,
– отметил политтехнолог.
Он добавил, что не только на уровне государств, но даже в западной прессе не будут упоминать названия незаконных псевдореспублик.
Во всех газетах будет написано: "россия осудила...", "россия устроила фиктивный суд". Так что россии ничего не удастся,
– подчеркнул Шейтельман.
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россия готовит судилище над азовцами
- российские оккупанты готовят так называемый "трибунал" над защитниками Мариуполя. Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, чтобы хоть как-то "легализовать" свое преступление, россияне пытаются придать ему вид Нюрнбергского процесса.
- Родные бойцов полка Дениса Прокопенко отреагировали на жуткие кадры клеток в филармонии и обратились к президенту. Они подчеркнули, что права военнопленных гарантируются Женевскими конвенциями в 1949 году, а все показательные шоу с судами и трибуналами полностью противоречат общепризнанным международным законам.
- Силы безопасности и обороны Украины сделали совместное заявление по поводу пленных защитников Мариуполя. Они призвали весь цивилизованный мир не допустить судилища над героями.