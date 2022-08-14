россия готовит судилище над "Азовом": политтехнолог назвал цель кремля

оккупанты в Мариуполе собираются устроить псевдосуд над пленными азовцами. Циничное судилище может быть проведено в День Независимости Украины.

Для так называемого "трибунала" над бойцами полка "Азов" в филармонии Мариуполя поставили металлические клетки. Как рассказал 24 каналу политтехнолог Михаил Шейтельман, благодаря этому судилищу россия пытается достичь 2 целей.

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россия придумывает военные победы

Во-первых, картинка этого псевдосуда ориентирована на российскую аудиторию.

Большое количество россиян поддерживают войну в Украине. И москва должна показывать этим людям победы. Однако побед на фронте больше нет,

– отметил Шейтельман.

По его словам, последнее, что россияне могли назвать победой – это захват Северодонецка и Лисичанска.

"С тех пор прошло почти 2 месяца. А больше побед, похоже, не ожидается. Они, конечно, могут выдать за военную победу захват коттеджного поселка Пески, где до войны проживали 2 тысячи человек. Но в это даже россияне не поверят", – сказал политтехнолог.

Поэтому, по его мнению, москва пытается создать хоть какую-то картинку побед, устроив судилище над украинскими защитниками "Азовстали".

Чего еще добивается кремль

Кроме того, россия усиленно пытается легитимизировать квазиреспублики в Донецкой и Луганской областях.

"Кремль понимает, что страны Запада не признают эти псевдореспублики. Но в то же время пытается рассказать миру о том, что такие образования есть. Неважно, легитимны они или нет", – сказал Шейтельман.

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Дошло до того, что в Луганск даже отправили дмитрия медведева, хотя раньше на оккупированные территории Донбасса и Луганской области российские чиновники такого уровня не ездили. Шейтельман считает, что судилище над "Азовом" – еще один способ россии привлечь внимание к незаконным квазиреспубликам на Донбассе.

Ведь этот так называемый суд вроде бы не русский. Его якобы организует так называемая "ДНР". Но это наивные надежды, ведь в странах Запада на это никак не отреагируют,

– отметил политтехнолог.

Он добавил, что не только на уровне государств, но даже в западной прессе не будут упоминать названия незаконных псевдореспублик.

Во всех газетах будет написано: "россия осудила...", "россия устроила фиктивный суд". Так что россии ничего не удастся,

– подчеркнул Шейтельман.

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россия готовит судилище над азовцами