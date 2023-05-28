Судья Тандыр, который сбил нацгвардейца, не предлагал семье погибшего помощь и не извинялся
Судья Алексей Тандыр, которгго обвиняют в смертельной аварии в Киеве, не контактировал с семьей погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко. Судья, по меньшей мере, следующие два месяца проведет под стражей.
Журналистка Виктория Прокопчук в эфире телемарафона рассказала, что ей удалось пообщаться с родными погибшего Вадима Бондаренко, пишет 24 Канал. Как известно, судья не признавался в содеянном и убеждал, что это не он был за рулем во время смертельной аварии.
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Судья не выходил на связь с семьей погибшего нацгвардейца
Корреспондентка поговорила с родителями нацгвардейца, которые утверждают, что судья тандыр ни через адвокатов, ни никаким другим образом к ним не обращался.
По словам журналистки, судья не просил прощения или чего-то другого и вообще никак не пытался связаться с семьей нацгвардейца.
Отметим, что 28 мая тело погибшего Вадима Бондаренко привезли в Черкасскую область чтобы родственники и близкие могли с ним попрощаться. Вадим родом из города Тальное.
Что известно о смертельном ДТП с участием судьи
- В полночь 26 мая в Киеве во время комендантского часа на блокпосте произошла авария с участием автомобиля главы Макаровского районного суда Алексея Тандыра.
- Судья насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко, у которого осталась жена и трое детей. Отец бойца сражается под Бахмутом. Дело об аварии расследует ГБР.
- После того, как судья узнал, что нацгвардеец погиб, он начал говорить, что якобы не был за рулем. Тандыр утверждал, что ДТП совершил сбежавший в кусты водитель. При этом в ГБР отметили, что автомобиль двигался на высокой скорости.
- Судья Тандыр отказался сдавать тест отбор биологических образцов. В конце концов суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и дал разрешение на принудительный отбор биологических образцов у судьи.
- 26 мая судьи Алексею Тандыру объявили подозрение в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Судья может попасть за решетку на срок до 10 лет.
- После того, как Высший совет правосудия позволила содержать Тандыра под стражей, вечером 27 мая ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца без возможности внесения залога.