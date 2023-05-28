Судья Тандыр, который сбил нацгвардейца, не предлагал семье погибшего помощь и не извинялся

Судья Алексей Тандыр, которгго обвиняют в смертельной аварии в Киеве, не контактировал с семьей погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко. Судья, по меньшей мере, следующие два месяца проведет под стражей.

Журналистка Виктория Прокопчук в эфире телемарафона рассказала, что ей удалось пообщаться с родными погибшего Вадима Бондаренко, пишет 24 Канал. Как известно, судья не признавался в содеянном и убеждал, что это не он был за рулем во время смертельной аварии.

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Судья не выходил на связь с семьей погибшего нацгвардейца

Корреспондентка поговорила с родителями нацгвардейца, которые утверждают, что судья тандыр ни через адвокатов, ни никаким другим образом к ним не обращался.

По словам журналистки, судья не просил прощения или чего-то другого и вообще никак не пытался связаться с семьей нацгвардейца.

Отметим, что 28 мая тело погибшего Вадима Бондаренко привезли в Черкасскую область чтобы родственники и близкие могли с ним попрощаться. Вадим родом из города Тальное.

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