Судья Тандыр пытался исказить анализы: удалось ли подтвердить содержание алкоголя

Следователи ГБР провели 18 экспертиз в ходе расследования ДТП с участием судьи Алексея Тандыра. В ГБР утверждают, что Тандыр пытался исказить анализы, чтобы не обнаружили алкоголь.

Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона рассказала, что ГБР провело 18 экспертиз разного вида, чтобы в суде можно было предъявить доказательства стороне обвинения, пишет 24 Канал.

Смотрите также Ирония судьбы: Тандыр судил мужчину, который сбил нацгвардейца на блокпосте

В анализах Тандыра удалось подтвердить содержание алкоголя

Ранее одна из экспертиз подтвердила, что к моменту совершения ДТП судья Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Для того чтобы эти доказательства стороне обвинения можно было предъявить в суде, ГБР провело 18 экспертиз разного вида. Это были и следственные эксперименты, и анализы всех видеоматериалов, и допросы свидетелей. И раньше одна из экспертиз подтвердила, что на момент совершения ДТП судья находился в состоянии алкогольного опьянения", – заявила она.

Представительница ГБР сообщила, что в ходе следствия эксперты обнаружили попытку подозреваемого исказить биообразцы. Однако содержание алкоголя в анализах удалось подтвердить.

Но, несмотря на то, что он пытался их исказить, содержание алкоголя в анализах удалось подтвердить, как и нарушение ПДД. После того, как стороны ознакомятся с материалами досудебного расследования, дело будет рассматриваться в суде и завершится приговором,

– констатировала Сапьян.

Расследование 24 Канала о судье Тандыра: смотрите видео

Что известно о ДТП с Тандыром

В полночь 26 мая Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосте.

Судья Тандыр отказался сдавать тест на отбор биологических образцов, а также уверял, что он якобы не находился за рулем. Из-за того, что Тандыр имел визуальные клинические признаки опьянения, у судьи осуществили принудительный отбор биологических образцов.

27 мая ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца без возможности внесения залога. 3 августа ГБР завершило расследование дела.

Материалы уголовного дела были открыты для ознакомления стороне защиты. Как только стороны ознакомятся с материалами, обвинительный акт передадут в суд.