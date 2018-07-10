Супермодель Ирина Шейк обнажилась перед камерой: соблазнительное фото

Одна из самых популярных моделей мира Ирина Шейк не стесняется демонстрировать красоту своего тела на интимных снимках. Звезда показала результаты фотосессии, в которой она позировала перед камерой обнаженной.

Ирина Шейк взбудоражила сеть новым сексуальным фото: российская супермодель лежала в мелкой воде, прикрыв обнаженную грудь большими ракушками. Из одежды на звезде были только светлые трусы, которые едва виднелись на фотографии. Модель закрыла глаза и игриво приоткрыла рот, что придало пикантность черно-белому фото.

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Стоит отметить, что Ирина Шейк имеет роскошную фигуру. На снимке видно, что молодая мама отнюдь не забывает про спортзал, потому что ее формы смотрятся идеально.

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 10 Лип 2018 р. о 1:28 PDT

Это не единственное пикантное фото, которым поделилась Ирина Шейк. На другом снимке модель позирует со своими российскими коллегами – Натальей Водяновой и Натальей Полевщиковой. Знаменитости прикрыли свои обнаженные тела шарфами с логотипами Чемпионата мира по футболу 2018, который проходит в России.