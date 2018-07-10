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Супермодель Ирина Шейк обнажилась перед камерой: соблазнительное фото

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Ирина Шейк обнажилась перед камерой
Ирина Шейк обнажилась перед камерой / Фото из соцсетей

Одна из самых популярных моделей мира Ирина Шейк не стесняется демонстрировать красоту своего тела на интимных снимках. Звезда показала результаты фотосессии, в которой она позировала перед камерой обнаженной.

Ирина Шейк взбудоражила сеть новым сексуальным фото: российская супермодель лежала в мелкой воде, прикрыв обнаженную грудь большими ракушками. Из одежды на звезде были только светлые трусы, которые едва виднелись на фотографии. Модель закрыла глаза и игриво приоткрыла рот, что придало пикантность черно-белому фото.

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Стоит отметить, что Ирина Шейк имеет роскошную фигуру. На снимке видно, что молодая мама отнюдь не забывает про спортзал, потому что ее формы смотрятся идеально.

 

Это не единственное пикантное фото, которым поделилась Ирина Шейк. На другом снимке модель позирует со своими российскими коллегами – Натальей Водяновой и Натальей Полевщиковой. Знаменитости прикрыли свои обнаженные тела шарфами с логотипами Чемпионата мира по футболу 2018, который проходит в России.

 

Теги: LifeStyle Мода Ирина Шейк
Источник: 24 Канал
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