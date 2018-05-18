Супермодели продемонстрировали изысканные платья на благотворительном балу в Каннах: яркие фото
Супермодели в изысканных платьях приняли участие в традиционном для Каннского кинофестиваля благотворительном гала-приеме "amfAR Gala Cannes».
В рамках благотворительного бала звезды собрались на территории пятизвёздочного отеля Hotel du Cap-Eden-Roc, расположенного на мысе Антиб, между Ниццей и Каннами.
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Синди Бруна
Традиционно в рамках вечера проходит благотворительный аукцион, а все собранные средства организаторы ужина перечисляются в фонд борьбы со СПИДом.
Адриана Лима
Алесандра Амброзио
Лаис Рибейро
Мишель Родригес
Изабель Гулар
Эльза Хоск
Сара Сампайо
Источник: 24 Канал
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