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Супрун дала советы тем, кто не может отказаться от сладкого

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Супрун дала советы тем, кто не может отказаться от сладкого
Супрун дала советы тем, кто не может отказаться от сладкого / harchi.info

Съесть что-то сладкое - довольно распространенная прихоть, особенно после ужина. И если такое желание возникает у вас постоянно, то будьте осторожны, ведь чрезмерное количество сахара в рационе может сработать как бомба замедленного действия и повредить вашему здоровью.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы тем, кто не может отказаться от сладкого, говорится на странице в Facebook.

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Комбинации сахара, белой муки, масла и транс-жиров можно назвать своеобразным "диабетом на тарелке". Кроме того, исследования связывают эти ингредиенты с высокими рисками появления сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака.

Конечно, мы потребляем сахар в составе обычных продуктов, в основном содержащих углеводы. В натуральном виде сахар содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные продукты, в их составе он в основном существует в форме фруктозы и лактозы. Для организма они важны, ведь наше тело превращает эти продукты медленно, а сахар в них обеспечивает устойчивой энергией наши клетки.

Фрукти та овочі мають цукор в натуральному вигляді
Фрукты и овощи имеют сахар в натуральном виде

Большую опасность для здоровья имеет добавленный сахар, то есть тот, который искусственно добавляют в продукты, чтобы сделать их вкуснее. Например, в сладкие газированные напитки, ароматизированные йогурті и большинство десертов – пирожные, торты и печенье.

ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 калорий, а это большинство взрослых, ведущих малоактивный образ жизни, – до 50 г в сутки (10 чайных ложек).

ВООЗ рекомендує споживати до 50 грам цукру на добу (10 чайних ложок)
ВОЗ рекомендует употреблять до 50 грамм сахара в сутки (10 чайных ложек)

Если вы активны в течение дня, и в целом разумно потребляете сладости – риски для здоровья кардинально уменьшаются. Однако не стоит забывать, что сахар во вкусных десертах – это в основном "пустые" калории, которые не принесут вам никакой пользы. Поэтому лучше уменьшить количество таких продуктов в своем рационе насколько это возможно.

Если вы все-таки не можете отказаться от сладкого, то вот несколько советов:

1. Готовьте собственные десерты

Сладости из магазина обычно перенасыщены вредным перенасыщенным сахаром и другими примесями, поэтому при возможности готовьте десерт дома. Таким образом вы сможете использовать меньше масла и сахара, или же добавить к десерту более полезные добавки, например сухофрукты или орехи.

2. Контролируйте порции и количество сладкого

Часто ограничения на любимые продукты порождают еще большее желание их получить. Поэтому рекомендации есть десерт всего один раз в неделю или в особых случаях очень часто не срабатывают. Вместо этого лучше контролируйте размер порции.

3. Сразу четко определяйте порцию

Этот способ часто стоит большого количества усилий, ведь кажется трудно оставить в покое уже начатую пачку печенья. Отберите небольшое количество и перед тем, как начать есть, просто отложите подальше все остатки.

Помните, самый безопасный способ потреблять сладкое – выбрать наиболее полезные альтернативы: черный шоколад, орехи, мед и сухофрукты могут заменить вредные пирожные с кремом.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

Теги: Ульяна Супрун Здоровое питание Здоровье Здоровая жизнь Советы
Источник: 24 канал
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