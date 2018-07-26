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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Супрун напомнила, как нужно вести себя в сильный дождь

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Непогода в Украине: как нужно вести себя в сильный дождь
Непогода в Украине: как нужно вести себя в сильный дождь / standard.co.uk

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала правила безопасности, если человека застала непогода, к примеру, сильный дождь.

Об этом она написала на странице в Facebook.

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Во время ливня не нужно выходить без надобности из помещения. Если же нужно выйти, то зарядите до максимального уровня ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны.

Обходите места, где есть сильный поток воды или стоит вода – там может быть глубоко или могут стоять опасные предметы.

via GIPHY

Во время грозы на открытом пространстве не используйте мобильные телефоны, кроме того, что вам нужно вызвать скорую помощь. Не стойте под столбами или высокими деревьями.

Отслеживайте ситуацию на улице через социальные сети и прогноз погоды.

Если погода испортилась, когда вы за рулем, то оставьте автомобиль в безопасном месте, но не под деревьями. При отсутствии такой возможности – езжайте дальше с уменьшенной скоростью и включенными фарами.

В экстремальных ситуациях, кроме предоставления собственной помощи, вызывайте спасателей.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

 

Теги: Ульяна Супрун Здоровье Здоровая жизнь Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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