Супрун напомнила, как нужно вести себя в сильный дождь

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала правила безопасности, если человека застала непогода, к примеру, сильный дождь.

Об этом она написала на странице в Facebook.

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Во время ливня не нужно выходить без надобности из помещения. Если же нужно выйти, то зарядите до максимального уровня ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны.

Обходите места, где есть сильный поток воды или стоит вода – там может быть глубоко или могут стоять опасные предметы.

Во время грозы на открытом пространстве не используйте мобильные телефоны, кроме того, что вам нужно вызвать скорую помощь. Не стойте под столбами или высокими деревьями.

Отслеживайте ситуацию на улице через социальные сети и прогноз погоды.

Если погода испортилась, когда вы за рулем, то оставьте автомобиль в безопасном месте, но не под деревьями. При отсутствии такой возможности – езжайте дальше с уменьшенной скоростью и включенными фарами.

В экстремальных ситуациях, кроме предоставления собственной помощи, вызывайте спасателей.