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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Супрун назвала надежную защиту от опасных болезней

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Овощи способны защитить от множество болезней
Овощи способны защитить от множество болезней / https://unsplash.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала продукты, которые нужно есть, чтобы уберечься от многих заболеваний.

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

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В этом помогут овощи. Они способны уменьшить риск появления сердечно-сосудистых болезней, диабета 2-го типа, ожирения и некоторых видов рака. Овощи помогут уменьшить риск образования камней в почках и потери костной ткани.

Овочі здатні захистити від безліч хвороб

Овощи способны защитить от множества болезней

Для мозга полезно употреблять овощи, так как они, противодействуют повреждению клеток и помогают предотвратить атеросклероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Овощи способны бороться со стрессом, эти продукты содержат питательные вещества, а также жирные кислоты омега-3.

Клетчатка, которая содержится в овощах, необходима для быстрого насыщения без вредных калорий.

via GIPHY

Если человек проводит много времени за компьютером, то Супрун посоветовала употреблять морковь. В ней содержится каротин, который борется с макулярной дегенерацией сетчатки и катарактой.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь Стресс Диабет Сердечно-сосудистые заболевания Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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