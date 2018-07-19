Супрун назвала надежную защиту от опасных болезней

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала продукты, которые нужно есть, чтобы уберечься от многих заболеваний.

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

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В этом помогут овощи. Они способны уменьшить риск появления сердечно-сосудистых болезней, диабета 2-го типа, ожирения и некоторых видов рака. Овощи помогут уменьшить риск образования камней в почках и потери костной ткани.

Овощи способны защитить от множества болезней

Для мозга полезно употреблять овощи, так как они, противодействуют повреждению клеток и помогают предотвратить атеросклероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Овощи способны бороться со стрессом, эти продукты содержат питательные вещества, а также жирные кислоты омега-3.

Клетчатка, которая содержится в овощах, необходима для быстрого насыщения без вредных калорий.

Если человек проводит много времени за компьютером, то Супрун посоветовала употреблять морковь. В ней содержится каротин, который борется с макулярной дегенерацией сетчатки и катарактой.

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