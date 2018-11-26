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      Супрун назвала полезные свойства какао, о которых вы не догадывались

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      Супрун рассказала о пользе какао
      Супрун рассказала о пользе какао / takprosto.cc

      В какао содержится большое количество белков, калия, цинка, а также железо, магний, фосфор и много других питательных веществ.

      Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

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      Она отметила, что какао помогает бороться с болезнями сердца и сосудов, обладает антиоксидантным действием и улучшает когнитивные способности.

      Какао обладает способностью уменьшать воспаление, нормализовать уровень холестерина и сахара в крови. Такие эффекты потенциально уменьшают риск появления сердечно-сосудистых болезней и инсульта,
      – написала Супрун.

      Министр рассказала, что какао не провоцирует акне, а наоборот, антиоксиданты какао эффективно защищают кожу от чрезмерного ультрафиолета и предотвращают старение.

      via GIPHY

      Также Ульяна Супрун дала рекомендации о том, как получить максимальную пользу для здоровья, употребляя какао.

      "Выбирайте качественное какао, в котором нет сухого молока, сахара и других примесей. Какао можно употреблять не только как напиток. Его можно добавлять в каши, пудинги, домашние конфеты и энергетические батончики. Европейская Организация по пищевой безопасности советует есть каждый день по крайней мере 2,5 грамма какао-порошка или 10 граммов черного несладкого шоколада", – отметила и. о. министра.

       

      Теги: Здоровье Министерство здравоохранения Украины Здоровая жизнь Ульяна Супрун Здоровое питание
      Источник: 24 канал
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