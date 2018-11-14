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      Супрун назвала привычку, которая спасет жизнь

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      Супрун назвала привычку, которая спасет жизнь
      Супрун назвала привычку, которая спасет жизнь / transportationtodaynews.com

      Простые вещи, которые на первый взгляд кажутся необязательными, могут спасти жизнь. К ним можно отнести привычку пристегиваться ремнями безопасности.

      Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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      Она отметила, что нужно пристегиваться даже тогда, когда вы едете в магазин за углом или уверены в водителе.

      via GIPHY

      Всемирная организация здравоохранения отмечает, что ремни безопасности уменьшают риск смерти на переднем сидении на 40-50%, а на заднем – 25-75%.

      Мифы о ремнях безопасности

      Миф 1

      Водитель не пристегивается ремнем безопасности, опираясь на собственный опыт. Но это не убережет его от ошибки другого водителя, погоды или внезапно пробитой шины.

      У будь-якому випадку обов'язково потрібно пристібатися
      В любом случае, обязательно нужно пристегиваться

      Миф 2

      Пристегиваться в городе необязательно, поскольку скорость транспорта незначительна. Столкновение на скорости 50 км/ч соответствует падению с четвертого этажа, а на скорости 90 км/ч – с одиннадцатого этажа.

      Миф 3

      Ремень можно не пристегивать, если есть подушка безопасности. При раскрытии подушка безопасности движется со скоростью 300 км/час. Если человек не пристегнется, то он травмируется.

      Миф 4

      На заднем сиденье пристегиваться необязательно. Но вероятность травм пассажира и водителя почти одинаковая. При лобовом столкновении существует вероятность травмировать людей впереди.

      На задньому сидінні потрібно пристібатися
      На заднем сиденье нужно пристегиваться

      Миф 5

      При аварии лучше быть выброшенным из автомобиля. Статистика свидетельствует, что в 75% случаев выброшенный водитель или пассажир погибают.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун
      Источник: 24 Канал
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