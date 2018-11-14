Супрун назвала привычку, которая спасет жизнь

Простые вещи, которые на первый взгляд кажутся необязательными, могут спасти жизнь. К ним можно отнести привычку пристегиваться ремнями безопасности.

Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что нужно пристегиваться даже тогда, когда вы едете в магазин за углом или уверены в водителе.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что ремни безопасности уменьшают риск смерти на переднем сидении на 40-50%, а на заднем – 25-75%.

Мифы о ремнях безопасности

Миф 1

Водитель не пристегивается ремнем безопасности, опираясь на собственный опыт. Но это не убережет его от ошибки другого водителя, погоды или внезапно пробитой шины.



В любом случае, обязательно нужно пристегиваться

Миф 2

Пристегиваться в городе необязательно, поскольку скорость транспорта незначительна. Столкновение на скорости 50 км/ч соответствует падению с четвертого этажа, а на скорости 90 км/ч – с одиннадцатого этажа.

Миф 3

Ремень можно не пристегивать, если есть подушка безопасности. При раскрытии подушка безопасности движется со скоростью 300 км/час. Если человек не пристегнется, то он травмируется.

Миф 4

На заднем сиденье пристегиваться необязательно. Но вероятность травм пассажира и водителя почти одинаковая. При лобовом столкновении существует вероятность травмировать людей впереди.



На заднем сиденье нужно пристегиваться

Миф 5

При аварии лучше быть выброшенным из автомобиля. Статистика свидетельствует, что в 75% случаев выброшенный водитель или пассажир погибают.

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