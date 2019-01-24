Супрун назвала важливий фактор, який впливає на здоров'я
Коли ми говоримо про здоров'я, то думаємо, перш з все, про здорове харчування, здоровий спосіб життя. Освіта не одразу спадає на думку. Але від її рівня залежить чимало речей, що стосуються здоров'я, і цей зв'язок доведений науково.
В Международный день образования и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун обращает внимание на его важность.
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Исследования свидетельствуют, что более образованные люди:
- больше заботятся о своем здоровье;
- делают здоровый выбор относительно образа жизни и привычек;
- имеют больше шансов получить хорошую работу, следовательно, улучшают уровень здоровья и благосостояния;
- чаще занимаются профилактикой болезней;
- имеют более качественную жизнь и живут дольше.
Супрун отметила, что образование – это не единственный фактор, который влияет на здоровье. Действуют и многие другие — социально-экономические, культурные и естественные. Скажем, уровень заработной платы или местность, в которой человек живет, имеют также значительное влияние на здоровье.
Ученые объясняют это тем, что важно именно понимание здоровья на индивидуальном уровне. К примеру, образованный человек лучше понимает риск вредного образа жизни, потребность проходить профилактические осмотры и консультироваться с врачом.
Супрун подала реальные примеры, которые рассчитали ученые:
1. Каждый дополнительный год обучения в школе потенциально снижал вероятность смерти на более 3,6 процентных пунктов в последующие десять лет в США для людей, которые родились между 1914-1939 годами.
Дополнительный год обучения способствовал соблюдению здорового индекса массы тела
2. Риск возникновения проблем со здоровьем для мужчин, родившихся между 1945-1955 годами, дополнительный год обучения уменьшал на 18,5%
3. Дополнительный год обучения способствовал соблюдению здорового индекса массы тела (к отметке 25) среди мужчин с 60% до 72%.
Уровень образования связан с уровнем иммунизации и доверием к вакцинам.
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