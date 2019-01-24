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      Супрун назвала важливий фактор, який впливає на здоров'я

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      Від рівня освіти залежить чимало речей, що стосуються здоров'я
      Від рівня освіти залежить чимало речей, що стосуються здоров'я / unsplash.com

      Коли ми говоримо про здоров'я, то думаємо, перш з все, про здорове харчування, здоровий спосіб життя. Освіта не одразу спадає на думку. Але від її рівня залежить чимало речей, що стосуються здоров'я, і цей зв'язок доведений науково.

      В Международный день образования и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун обращает внимание на его важность.

      Читайте также: Ни одна религия не запрещает вакцинироваться, – Супрун

      Исследования свидетельствуют, что более образованные люди:

      • больше заботятся о своем здоровье;
      • делают здоровый выбор относительно образа жизни и привычек;
      • имеют больше шансов получить хорошую работу, следовательно, улучшают уровень здоровья и благосостояния;
      • чаще занимаются профилактикой болезней;
      • имеют более качественную жизнь и живут дольше.

      Супрун отметила, что образование – это не единственный фактор, который влияет на здоровье. Действуют и многие другие — социально-экономические, культурные и естественные. Скажем, уровень заработной платы или местность, в которой человек живет, имеют также значительное влияние на здоровье.

       
      Врач Ульяна Супрун
      "Интересно, что лучший доступ к медицинским услугам не делает людей здоровее сам по себе. При условии если уровень образования низкий, даже доступные медицинские услуги не способны положительно влиять на здоровье человека".

      Ученые объясняют это тем, что важно именно понимание здоровья на индивидуальном уровне. К примеру, образованный человек лучше понимает риск вредного образа жизни, потребность проходить профилактические осмотры и консультироваться с врачом.

      Супрун подала реальные примеры, которые рассчитали ученые:

      1. Каждый дополнительный год обучения в школе потенциально снижал вероятность смерти на более 3,6 процентных пунктов в последующие десять лет в США для людей, которые родились между 1914-1939 годами.

      Додатковий рік навчання сприяв дотримуванню здорового індексу маси тіла
      Дополнительный год обучения способствовал соблюдению здорового индекса массы тела

      2. Риск возникновения проблем со здоровьем для мужчин, родившихся между 1945-1955 годами, дополнительный год обучения уменьшал на 18,5%

      3. Дополнительный год обучения способствовал соблюдению здорового индекса массы тела (к отметке 25) среди мужчин с 60% до 72%.

      Уровень образования связан с уровнем иммунизации и доверием к вакцинам.

       
      Врач Ульяна Супрун
      "Уровень образования родителей оказывает значительное влияние на вероятность получит ли ребенок прививки и даже на их количество. В одном метаанализе было выявлено: вероятность, что ребенок получит необходимые вакцины, была в 2,3 раза выше у детей, чья мать имеет среднее или высшее образование. Это в сравнении с детьми, матери которых не имели образования".

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Образование исследования Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
      Источник: Здоров'я 24
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