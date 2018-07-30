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Супрун объяснила, почему друзья – это огромная польза для здоровья

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Друзья – это огромная польза для здоровья
Друзья – это огромная польза для здоровья / ox.ac.uk

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что друзья – это не только общие воспоминания, поддержка или хорошо проведенное время, но и огромная польза для здоровья.

30 июля – Всемирный день дружбы, говорится на странице в Facebook.

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По словам Ульяны Супрун, друзья приносят пользу для здоровья. В частности:

1. Друзья продлевают жизнь

Дружеские контакты увеличивают на 50% вероятность жить дольше. Так же, например, как отказ от курения. Зато исследования говорят, что для одиноких людей возрастает риск преждевременной смерти по всем причинам и в целом они чувствуют себя менее счастливыми.

Друзі продовжують життя
Друзья продлевают жизнь

2. Друзья влияют на формирование привычек

Многие из нас начали бегать, ходить в тренажерный зал или правильно питаться "за компанию". Действительно, много наших здоровых привычек формируется в дружеском кругу. Однако это касается не только хороших привычек. Есть исследование, которое указывает, что если вы имеете друга, который имеет избыточный вес, вы также попадаете в зону риска. Так же с курением: вам будет труднее бросить эту привычку, если среди ваших друзей есть постоянные курильщики. Поэтому выбирайте друзей сознательно!

3. Друзья – это эффективное обезболивающее средство

Люди с большим социальным кругом имеют высшую толерантность к боли, чем те, у кого меньше друзей. Ученые объясняют этот эффект выбросом мощной дозы эндорфинов – гормона счастья, который выпускает наш мозг во время общения с близкими друзьями. В этом случае эндорфины работают как естественное болеутоляющее средство и стимулируют удовольствие.

Здорові звички формуються в дружньому колі
Здоровые привычки формируются в дружеском кругу

4. Друзья еще и могут быть в качестве антидепрессантами

Постоянный стресс является одним из наиболее опасных врагов для нашего здоровья. Однако крепкая дружба и тесные социальные контакты помогают с ним справиться. Мы менее склонны иметь плохое настроение и развить депрессию, если у нас есть дружеская поддержка.

Не забывайте о своих друзях и будьте здоровыми!

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

Теги: Министерство здравоохранения Украины Здоровая жизнь Ульяна Супрун
Источник: 24 канал
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