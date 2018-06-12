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Супрун объяснила, почему "вправлять диски" – это ошибочная практика

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Супрун объяснила, почему "вправлять диски" – это ошибочная практика
Супрун объяснила, почему "вправлять диски" – это ошибочная практика / ansellchiropractic.com.au

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун объяснила, почему врачи до сих пор ставят диагноз "вылетающий диск".

Об этом она написала на странице в Facebok.

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Вставить "смещенный диск" или вправить невозможно из-за строения тела. Поэтому диагноза "вылетающий диск" не существует.

Люди могут слышать хруст или щелчок в спине, однако этот звук производят межпозвонковые суставы (а в грудном отделе еще и реберно-позвоночные суставы).

При резком нажатии на позвонки в суставах может произойти снижение давления. При этом жидкость, которая содержится в суставах – азот переходит в газообразное состояние, из-за чего возникает характерный звук.

Супрун посоветовала не доверять практикам "вправления вылетевших дисков".

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Теги: Министерство здравоохранения Украины Здоровье Ульяна Супрун Здоровая жизнь Медицина
Источник: 24 Канал
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