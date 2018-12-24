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      Супрун опровергла пользу популярного способа лечения малярии

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      Супрун опровергла пользу популярного способа лечения малярии
      Супрун опровергла пользу популярного способа лечения малярии / esquire.com

      Большинство людей убеждены, что алкоголь содержит лечебные свойства. Именно поэтому они растирают тело, делают настойки, капли или просто пьют с целью "оздоровиться".

      Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

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      Речь идет о некоторых алкогольных напитках, которые имеют статус "лечебных", к примеру – популярный коктейль джин-тоник.

      via GIPHY

      Ульяна Супрун отмечает, что лечебные свойства имеет не джин, а безалкогольный тоник. Все потому, что последний содержит вещество хинин, который давно используются в медицине.

      И.о. министра здравоохранения приводит следующие данные: в 17 веке обнаружили лечебные свойства хинина – он вылечил малярию. Это вещество содержится в рекомендациях ВОЗ по лечению неосложненной малярии.

       
      Малярия – что это?

      Это угрожающее для жизни заболевание, передающееся через укусы комаров. Симптомы малярии появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы – лихорадка, головная боль – могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.

      Однако необходимая для лечения малярии доза составляет 500 мг, которую необходимо периодически принимать. Но сочетание джина с тоником будет недостаточно. Большинство безалкогольных тоников содержат небольшую дозу хинина и мало горькие по сравнению с традиционным напитком.

       
      Врач Ульяна Супрун
      "Пить или в любом другом виде употреблять алкоголь для профилактики или лечения болезней – глупо. Все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, в конце концов перекрываются его пагубными свойствами".

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Алкоголь Лечение Инфекция
      Источник: 24 Канал
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