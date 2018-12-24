Супрун опровергла пользу популярного способа лечения малярии

Большинство людей убеждены, что алкоголь содержит лечебные свойства. Именно поэтому они растирают тело, делают настойки, капли или просто пьют с целью "оздоровиться".

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

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Речь идет о некоторых алкогольных напитках, которые имеют статус "лечебных", к примеру – популярный коктейль джин-тоник.

Ульяна Супрун отмечает, что лечебные свойства имеет не джин, а безалкогольный тоник. Все потому, что последний содержит вещество хинин, который давно используются в медицине.

И.о. министра здравоохранения приводит следующие данные: в 17 веке обнаружили лечебные свойства хинина – он вылечил малярию. Это вещество содержится в рекомендациях ВОЗ по лечению неосложненной малярии.

Малярия – что это? Это угрожающее для жизни заболевание, передающееся через укусы комаров. Симптомы малярии появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы – лихорадка, головная боль – могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.

Однако необходимая для лечения малярии доза составляет 500 мг, которую необходимо периодически принимать. Но сочетание джина с тоником будет недостаточно. Большинство безалкогольных тоников содержат небольшую дозу хинина и мало горькие по сравнению с традиционным напитком.

Врач Ульяна Супрун "Пить или в любом другом виде употреблять алкоголь для профилактики или лечения болезней – глупо. Все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, в конце концов перекрываются его пагубными свойствами".

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