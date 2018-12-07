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      Супрун опровергла вред популярной привычки

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      Супрун опровергла вред популярной привычки
      Супрун опровергла вред популярной привычки / forbes.com

      Иногда человеку делают замечание, мол, сидеть "нога на ногу" вредно для здоровья. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, на самом ли деле эта привычка так вредна.

      Об этом она пишет на своей странице в соцсети Facebook.

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      Существуют определенные исследования, которые указывают, что привычка закидывать ногу на ногу может вызвать незначительное повышение давления. А после того, как вы поставите ноги в привычное положение, давление вернется к предыдущему состоянию.

       
      Ульяна Супрун
      “Поэтому для людей с нормальным давлением сидение с перекрещенными ногами не будет иметь серьезных последствий. Зато, если у вас есть проблемы с давлением, лучше избегать длительного сидения в позиции с перекрещенными ногами. Если же вы любите скрещивать ноги в области голеней — спокойно продолжайте, это повышения давления не вызывает.”

      Супрун опровергла информацию о том, что привычка сидеть "нога на ногу" приводит к варикозу вен. По ее словам, если говорить об этой болезни, то длительное сидение или стояние в одной позе в целом, а не только со скрещенными ногами, повышает риск заболеть. Но привычка сидеть не является одной из причин развития варикоза.

       
      Варикозное расширение вен – что это?

      Это расширение поверхностных вен, сопровождающееся болезнью клапанов и нарушением кровотока.

      Длительное сидение с перекрещенными ногами может также негативно влиять на осанку. В одном из исследований определено, что сидение в такой позиции более чем 3 часа в сутки может вызвать чрезмерный наклон корпуса вперед и округление плеч.

      Чи безпечна звичка схрещувати ноги
      Безопасная привычка скрещивать ноги

      Из-за этого мышцы компенсируют недостатки осанки, вследствие чего может возникнуть дискомфорт, напряжение и боль в спине или суставах.
      Скрещивание ног не повлечет вреда организму.

      Однако, если вы любите долго сидеть и ведете малоподвижный образ жизни, то последствия человек может почувствовать.

      Супрун советует вставать каждые полчаса, по крайней мере на 5 минут, если человек долго сидит.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Профилактика заболеваний Ульяна Супрун
      Источник: 24 Канал
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