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      Супрун поддержала использование марихуаны в медицинских целях

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      Супрун поддержала применение каннабиса
      Супрун поддержала применение каннабиса / pixabay.com

      Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно с определенными оговорками, нормальная мировая практика.

      Медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, и разрешен, например, в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах. Об этом написала исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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      В чем эффективность каннабиса? Растения рода Cannabis содержат активные вещества – каннабиноиды. Наиболее изученными являются тетрагидроканнабинол (ТГК) и каннабидиол (КБД).

       
      Ульяна Супрун
      "Их действие отличается: ТГК обладает выраженными психотропными эффектами и возбуждает нервную систему, это активное вещество "травы" черного рынка. КБД почти не имеет психотропного действия, обезболивает, расслабляет и тормозит. В медицинском каннабисе преобладает КБД".

      Наше тело производит похожи молекулы – эндоканабиноиды, то есть внутренние каннабиноиды. Считают, что мигрень, фибромиалгия и синдром раздраженного кишечника является следствием недостатка эндоканабиноиды.

      Есть разные способы потребления каннабиноидов: масла, таблетки, мази, курение и вапоризация. Детям при эпилепсии прописывают пероральный прием каннабиноидов.


      Растение рода Cannabis

      Медицинский каннабис применяют в следующих случаях:

      1. Болезнь Альцгеймера. Есть существенные доказательства того, что регулярное умеренное потребление каннабиса помогает замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.
      2. Рак. Главной ценностью медицинского каннабиса является паллиативная помощь онкобольным. Впрочем, клинические исследования на людях пока показали возможность использования каннабиса в лечении базальноклеточного рака.
      3. Хроническая боль. Масштабные рандомизированные двойные слепые клинические исследования показали эффективность и безопасность каннабиса при хронической боли.
      4. Синдром раздраженного кишечника, в том числе болезнь Крона и язвенный колит. 50% пациентов с болезнью Крона полностью выздоровели, а 90% почувствовали значительные улучшения. .
      5. Множественный склероз (МС). Каннабис эффективное и безопасное паллиативное средство при этой болезни. Кроме того, исследования указывают на возможный лекарственный эффект каннабиса в восстановлении миелиновых оболочек нейронов при МС.
      6. Эпилепсия у взрослых и детей. Медицинский каннабис снижает частоту и продолжительность эпилептических припадков, в том числе – в случае эпилепсии, не поддающейся медикаментозному лечению.
      7. Тошнота и рвота вследствие химиотерапии.
      8. В США медицинский каннабис назначают также при пост-травматическом синдроме и глаукоме.
      9. Есть ряд работ, изучавших эффективность медицинского каннабиса в случае тревоги, нарушения сна, улучшение аппетита в ВИЧ-инфицированных людей, депрессии.

      Медицинский каннабис имеет и побочные эффекты – головокружение, безразличие, нарушение памяти и привыкания, влияние на сердечно-сосудистые и респираторные болезни. Конечно, перед любым назначением, врач взвешивает пользу и риски применения и выписывает потребления таких препаратов только по необходимости.

       
      Ульяна Супрун
      “Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса – это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине".

      Подписать петицию о законодательном разрешении на использование медицинского каннабиса можно на сайте ВРУ.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Наркотики Ульяна Супрун Медицина
      Источник: Здоров'я 24
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