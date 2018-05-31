Супрун посоветовала, как избежать боли в спине

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила, что нужно делать, если у человека болит спина.

Об этом она отметила на странице в Facebook.

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О наличии серьезной проблемы может свидетельствовать боль в пояснице, однако таких случаев всего 1-2%. Также у человека могут появиться "красные флажки" – нарушения чувствительности конечностей, функций органов таза, появление боли ночью, слабость в мышцах, онкозаболевания и другие. Однако таких случаев немного.

Большинство случаев боли могут пройти в течение нескольких дней или недель.

Супрун отметила, что в любой ситуации человеку необходимо двигаться. Все потому, что физические упражнения очень важны для здоровья человека. Особенно полезными они будут при боли в спине.

К слову, ученые заявили, что осанка не влияет на возникновение возрастной боли в спине.