Супрун рассказала, как уберечь печень во время праздников
Орган, который в период праздников работает сверхурочно — ваша печень. Не перегружайте ее слишком, потому что все имеют право отдохнуть/
Об этом написала исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
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Она отметила, что среди задач печени множество важных для нашей жизни дел, которые она должна выполнять 24 часа в сутки – принимать участие в пищеварении, заниматься обменом белков, жиров и углеводов, нейтрализовать токсины.
плохая переносимость жирной пищи;
горечь во рту;
слабость;
желтуха;
утомление;
светлые испражнения;
темный цвет мочи;
кожный зуд.
Супрун подчеркнула, что самое распространенное заболевание печени современности – жировая болезнь. Она возникает, когда в печеночных клетках нарушается обмен веществ и это приводит к дистрофическим изменениям органа.
Обычно болезнь имеет бессимптомный характер, но она очень опасна. Она может переходить в фазу воспаления, что в дальнейшем может привести к циррозу печени или гепатоцеллюлярной карциноме. Кроме того, она может способствовать возникновению сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, как инсульты и инфаркты.
Она отметила, что самыми опасными для печени являются антибиотики, поэтому важно прекратить бесконтрольно назначать себе лекарства. На втором месте — диетические добавки. Да-да, ошибочно считать, что их можно принимать бесконтрольно и вволю, потому что "витаминов много не бывает". Применение любого средства должно быть медицински оправдано и это решать вашему врачу. Печень поражает и парацетамол. Поэтому регулярное самолечение, чтобы сбивать температуру, опасно и может привести к поражению печени.
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