Супрун рассказала, как уберечь печень во время праздников

Орган, который в период праздников работает сверхурочно — ваша печень. Не перегружайте ее слишком, потому что все имеют право отдохнуть/

Об этом написала исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Она отметила, что среди задач печени множество важных для нашей жизни дел, которые она должна выполнять 24 часа в сутки – принимать участие в пищеварении, заниматься обменом белков, жиров и углеводов, нейтрализовать токсины.

Ульяна Супрун “Одна из главных функций этого органа – фильтрация или детоксикация крови. Кровь наполняет ее веществами, которые она сортирует, перерабатывает и накапливает. С кровью в печень поступают не только полезные вещества, но и токсины и другие побочные продукты, которые организм не может использовать. Обнаружив ненужное вещество, печень или превращает ее в продукт, который не навредит, или выводит из организма через почки и кишечник для выведения из организма”.

Заболевания печени – симптомы нет аппетита;

плохая переносимость жирной пищи;

горечь во рту;

слабость;

желтуха;

утомление;

светлые испражнения;

темный цвет мочи;

кожный зуд.

Супрун подчеркнула, что самое распространенное заболевание печени современности – жировая болезнь. Она возникает, когда в печеночных клетках нарушается обмен веществ и это приводит к дистрофическим изменениям органа.

Обычно болезнь имеет бессимптомный характер, но она очень опасна. Она может переходить в фазу воспаления, что в дальнейшем может привести к циррозу печени или гепатоцеллюлярной карциноме. Кроме того, она может способствовать возникновению сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, как инсульты и инфаркты.

Ульяна Супрун “Никакие "гепатопротекторы" или "прокапывание" не помогают выздороветь. На сегодня самым эффективным средством в лечении являются здоровый образ жизни – отказ от алкоголя (если он является причиной болезни), сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки”.

Она отметила, что самыми опасными для печени являются антибиотики, поэтому важно прекратить бесконтрольно назначать себе лекарства. На втором месте — диетические добавки. Да-да, ошибочно считать, что их можно принимать бесконтрольно и вволю, потому что "витаминов много не бывает". Применение любого средства должно быть медицински оправдано и это решать вашему врачу. Печень поражает и парацетамол. Поэтому регулярное самолечение, чтобы сбивать температуру, опасно и может привести к поражению печени.

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