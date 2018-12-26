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      Супрун разрушила известный миф о зависимости от погоды

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      Супрун разрушила известный миф о метеозависимости
      Супрун разрушила известный миф о метеозависимости / health.clevelandclinic.org

      Если у вас болит голова, вы чувствуете усталость, у вас повышенное давление, то это не перечень симптомов определенной болезни.

      И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, на самом ли деле существует метеозависимость на странице в Facebook.

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      Врач Ульяна Супрун
      “Классика метеозависимости — плохое самочувствие из-за магнитной активности на Солнце. Однако эта активность происходит постоянно. Впрочем, многие люди жалуются на мигрени и сильную головную боль именно в этот период. Но подтверждений, что именно активность Солнца вызывает эти симптомы — недостаточно.”

      Ученые проанализировали 63 миллиона твитов, содержавших слова "мигрень" или "головную боль". Графики сообщений сопоставили с графиком активности Солнца. И в итоге графики не совпадали.

      via GIPHY

      Относительно риска инсультов в период активности Солнца, то здесь есть связь между ними и геомагнитными бурями, однако ее нужно изучать подробнее.

      Ученые из Гарвардской школы здоровья еще в 2017 году опубликовали отчет, в котором говорится о том, что погода не влияет на боль в спине и суставах.

       
      Врач Ульяна Супрун
      “ Ревматоидный артрит также не зависит от погодных факторов. Так же не нашли влияния изменения атмосферного давления, температуры, влажности воздуха и количества осадков на появление боли в спине”.

      Однако в некоторых случаях боли в суставах и активность Солнца можно объяснить нехваткой серотонина. То есть в дождливую погоду могут обостряться симптомы ревматоидного артрита.

      via GIPHY

      Недостаточно доказательств связи между болью в суставах или местах переломов во время смены атмосферного давления или температуры. А вот для сердца и сосудов такие изменения могут быть опасными.

      Супрун назвала погодные факторы, которые имеют понятные механизмы воздействия – холодный сухой воздух повышает риски приступа астмы, очень высокие или очень низкие температуры могут повлечь возникновение определенных болезненных состояний, и тому подобное.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Ульяна Супрун Здоровье Лечение
      Источник: 24 Канал
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