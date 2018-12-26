Супрун разрушила известный миф о зависимости от погоды

Если у вас болит голова, вы чувствуете усталость, у вас повышенное давление, то это не перечень симптомов определенной болезни.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, на самом ли деле существует метеозависимость на странице в Facebook.

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Врач Ульяна Супрун “Классика метеозависимости — плохое самочувствие из-за магнитной активности на Солнце. Однако эта активность происходит постоянно. Впрочем, многие люди жалуются на мигрени и сильную головную боль именно в этот период. Но подтверждений, что именно активность Солнца вызывает эти симптомы — недостаточно.”

Ученые проанализировали 63 миллиона твитов, содержавших слова "мигрень" или "головную боль". Графики сообщений сопоставили с графиком активности Солнца. И в итоге графики не совпадали.

Относительно риска инсультов в период активности Солнца, то здесь есть связь между ними и геомагнитными бурями, однако ее нужно изучать подробнее.

Ученые из Гарвардской школы здоровья еще в 2017 году опубликовали отчет, в котором говорится о том, что погода не влияет на боль в спине и суставах.

Врач Ульяна Супрун “ Ревматоидный артрит также не зависит от погодных факторов. Так же не нашли влияния изменения атмосферного давления, температуры, влажности воздуха и количества осадков на появление боли в спине”.

Однако в некоторых случаях боли в суставах и активность Солнца можно объяснить нехваткой серотонина. То есть в дождливую погоду могут обостряться симптомы ревматоидного артрита.

Недостаточно доказательств связи между болью в суставах или местах переломов во время смены атмосферного давления или температуры. А вот для сердца и сосудов такие изменения могут быть опасными.

Супрун назвала погодные факторы, которые имеют понятные механизмы воздействия – холодный сухой воздух повышает риски приступа астмы, очень высокие или очень низкие температуры могут повлечь возникновение определенных болезненных состояний, и тому подобное.

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