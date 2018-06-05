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Супрун разрушила мифы об инсульте

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Супрун разрушила мифы об инсульте
Супрун разрушила мифы об инсульте / likar.info

Если у человека есть симптомы такого неотложного состояния как инсульт, нельзя медлить ни минуты. От того, как быстро и качественно будет предоставлено лечение в первые часы инсульта, зависит выздоровление и качество жизни пациента.

Как рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, вокруг инсульта существует очень много опасных мифов.

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При инсульте человеку нужен покой и его нельзя никуда перевозить. Это не так, ведь все люди, имеющие инсульт, должны как можно быстрее быть доставлены в больницу.

Если проявления инсульта прошли, лечение не требуется. На самом деле всем, кто пережил инсульт, необходима консультация у врача-невролога и обследование, чтобы назначить необходимую профилактику. Это позволит избежать повторного инсульта на 50-80%.

При лечении необходимы капельницы. Преимущественно, капельницы имеют смысл лишь в течение 1-2 суток от начала инсульта. Но большинство лекарств, которые вводятся с помощью капельниц, не имеют научно доказанной безопасности и эффективности.

Во время лечения инсульта больной не должен садиться или становиться на ноги. Нет, реабилитация при остром инсульте должна начаться через 2-3 дня после поступления в больницу. Чем позже начнется реабилитация, тем меньше будет от нее пользы.

Время лечит. Чтобы достичь максимального восстановления после инсульта, нужна реабилитация: занятия с физической терапевтом, эрготерапевтом и логопедом.

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Инсульт возникает вследствие стрессов. Факторов риска инсультов немало – преклонный возраст, нездоровый образ жизни, вредные привычки, недостаточная физическая активность, ожирение, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, мерцательная аритмия и высокий холестерин.

Что такое инсульт? Это нарушение работы и повреждение тканей мозга, которое возникает вследствие нарушения его кровообращения. Возникает он из-за внезапного прекращения поставок крови к клеткам мозга, из-за чего они начинают отмирать.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Медицина Сердечно-сосудистые заболевания Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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