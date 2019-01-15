Супрун развенчала известные мифы о вакцинации против кори
В Украине уже два года продолжается вспышка кори. С 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года корью в Украине заболели уже более двух тысяч человек, в течение этого периода умер один двухлетний ребенок.
Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook.
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Чтобы предотвратить новые случаи инфекции, нужно вакцинироваться.
В разрез позиции медицинского сообщества здравому смыслу идут высказывания медицинских работников без необходимого образования и опыта по поводу недопустимости мер усиленной вакцинации против кори в период эпидсезона гриппа.
Супрун опровергла известные мифы о вакцинации против кори
Эти утверждения не имеют никаких научно обоснованных подтверждений.
Супрун назвала несколько ложных утверждений о вакцинации против кори:
1. Вакцины против кори (КПК) обладают способностью подавлять иммунитет
Псевдоученые не советуют делать прививки против кори в период эпидемического сезона гриппа. Супрун отмечает, что вакцина КПК не повышает риски этих бактериальных и вирусных инфекций в популяции в течение так называемых "периодов риска" после прививки (0-30 дней, 31-60 дней и 61-90 дней).
2. Иммунитет будет ослабевать в период эпидсезона
На самом деле ученые не обнаружили, что даже у детей раннего возраста при легкой респираторной инфекции, вакцина может быть неэффективна. У привитых и непривитых детей был тот самый иммунитет. Поэтому Супрун не советует откладывать вакцинацию кори даже в случае, если ребенок имеет легкое течение простуды.
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