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      Супрун развенчала известные мифы о вакцинации против кори

      17 Читати новину українською
      Супрун опровергла известные мифы о вакцинации против кори
      Супрун опровергла известные мифы о вакцинации против кори / ennaora.it

      В Украине уже два года продолжается вспышка кори. С 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года корью в Украине заболели уже более двух тысяч человек, в течение этого периода умер один двухлетний ребенок.

      Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook.

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      Чтобы предотвратить новые случаи инфекции, нужно вакцинироваться.

      В разрез позиции медицинского сообщества здравому смыслу идут высказывания медицинских работников без необходимого образования и опыта по поводу недопустимости мер усиленной вакцинации против кори в период эпидсезона гриппа.

      Супрун спростувала відомі міфи щодо вакцинації проти кору
      Супрун опровергла известные мифы о вакцинации против кори

      Эти утверждения не имеют никаких научно обоснованных подтверждений.

      Супрун назвала несколько ложных утверждений о вакцинации против кори:

      1. Вакцины против кори (КПК) обладают способностью подавлять иммунитет

      Псевдоученые не советуют делать прививки против кори в период эпидемического сезона гриппа. Супрун отмечает, что вакцина КПК не повышает риски этих бактериальных и вирусных инфекций в популяции в течение так называемых "периодов риска" после прививки (0-30 дней, 31-60 дней и 61-90 дней).

       
      Врач Ульяна Супрун
      "То есть не "перегружает" иммунную систему, не ослабляет защиту. Поэтому применение вакцины против кори в период повышенной заболеваемости гриппом (эпидемии, кстати, не зафиксировано в Украине) безопасно".

      2. Иммунитет будет ослабевать в период эпидсезона

      На самом деле ученые не обнаружили, что даже у детей раннего возраста при легкой респираторной инфекции, вакцина может быть неэффективна. У привитых и непривитых детей был тот самый иммунитет. Поэтому Супрун не советует откладывать вакцинацию кори даже в случае, если ребенок имеет легкое течение простуды.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Корь Вакцина Ульяна Супрун Медицина
      Источник: 24 Канал
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