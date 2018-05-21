Супрун развенчала распространенные мифы о психическом здоровье

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что психическое здоровье помогает людям реализовать свой потенциал и добиваться поставленных задач.

Она развенчала распространенные мифы о психическом здоровье, говорится на странице в Facebook.

Люди, у которых есть психические расстройства являются "психами", "неадекватами"

1 из 10 людей страдают депрессией, а 1 из ста болен шизофренией. Она отметила, в большинстве поведение людей с таким диагнозом, почти не отличается от других людей.

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Они пытаются вести нормальный образ жизни, заниматься любимыми делами. Люди с таким диагнозом страдают от непривычных ощущений, мыслей или эмоций.

Дети и подростки не страдают от "психических расстройств"

70-75% психических расстройств возникают в детском или подростковом возрасте. Один ребенок из 5 имеет проблемы с психическим здоровьем.

Алкогольная и наркотическая зависимость – это выбор человека

Зависимость – это феномен, который складывается из генетических предпосылок, особенностей среды и социального окружения. Также на это влияет наличие других психических расстройств.

Депрессия – это симптомы лени и дурного характера

Это не так. Депрессия – это состояние, которое связано с нарушением процессов в мозге и изменениями в его работе.

Люди, у которых психические расстройства, являются опасными и агрессивными

Люди, которые не имеют психических расстройств, чаще совершают уголовные преступления, чем те, кто ими страдает. Чаще последние являются жертвами правонарушений или насильственного поведения.

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Люди не могут вылечиться от психических расстройств

Лечение не стоит на месте. Поэтому специалисты постоянно создают новые методы и возможности лечения психических расстройств.