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      Суркис готовит новое назначение в "Динамо"

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      Владимир Генинсон
      Владимир Генинсон / facebook.com/kirill.kryzhanovsky

      Президент киевского "Динамо" готовит изменения в менеджменте своей команды.

      Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон может стать вице-президентом "Динамо" по работе с болельщиками.

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      Об этом сообщил журналист Кирилл Крыжановский, который ссылается на собственные источники.

       

       

      Сам Генинсон в интервью несколько дней назад заявил: "Вы удивитесь, как "Динамо" с февраля будет работать с болельщиками".

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      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
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