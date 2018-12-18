Суркис готовит новое назначение в "Динамо"
Президент киевского "Динамо" готовит изменения в менеджменте своей команды.
Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон может стать вице-президентом "Динамо" по работе с болельщиками.
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Об этом сообщил журналист Кирилл Крыжановский, который ссылается на собственные источники.
Сам Генинсон в интервью несколько дней назад заявил: "Вы удивитесь, как "Динамо" с февраля будет работать с болельщиками".
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Источник: 24 Канал
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