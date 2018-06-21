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Суровая фэшн-чистка: Канье Уэст выбросил 250 пар обуви Кардашян и довел ее до слез

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

На фэшн-саммите в Лос-Анджелесе светская львица Ким Кардашян призналась, что в начале отношений с ее мужем Канье Уэстом он заставил полностью изменить ее стиль. Первое, что он сделал – это выкинул 250 пар ее обуви.

Об этом сообщают на Business of Fashion.

Такой новостью звезда поделилась во время панельной дискуссии на саммите Business of Fashion. Она вспомнила, как однажды Канье Уэст прислал ей письмо со словами "Ты больше не можешь носить огромные очки" и добавил к нему множество фотографий из 1990-х с микро-очками.

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В 2012 году все и началось – когда влюбленные начали серьезные отношения, Уэст решил полностью траснформировать стиль Ким, которая во всем подражала светскую львицу Пэрис Хилтон (Кардашян долгое время работала у нее стилистом).

 

Я всегда была уверена, что у меня хороший стиль, пока не встретила своего мужа. Он сказал, что у меня самый ужасный стиль в мире. После этого он выбросил весь мой гардероб! У меня было где-то 250 пар обуви. Когда мы закончили эту фэшн-чистку, у меня осталось всего две пары, и я заплакала,
– с умилением вспомнила фэшн-дива Ким.

Но теперь звезда не жалеет, что тогда доверилась мужу. От него она узнала о многих ранее неизвестных дизайнерах и сегодня старается во всем прислушиваться к его советам: "На вешалках было много одежды от дизайнеров, о которых я тогда даже не знала, например Lanvin и Givenchy. Я все сохранила, потому что это очень важно для меня. Я правда хотела этому научиться, а он хотел быть моим учителем".

К слову, новая коллекция одежды Канье Уэста под названием Yeezy была вдохновлена образом и стилем Ким Кардашян.

Теги: LifeStyle Мода Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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